Bailando 2023: la inesperada figura que regresa al programa de Marcelo Tinelli

"Está soltera... Baila más o menos pero canta hermoso, está divina, está mejor que nunca... todo lo bueno vuelve", sentenciaron en LAM, mientras la pista del Bailando se pone cada vez más caliente.

Difícil no especular con la relación entre Coki y Marcelo, que allá por 2011 se llevaba todas las miradas, y que más allá de no haber nunca oficializado el romance, calentaba la pista más importante de la tevé argentina.

Camila Homs, cada vez más cerca del Bailando 2023: ¿puso alguna condición para sumarse?

Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul, fue convocada para sumarse al Bailando 2023, el certamen de Marcelo Tinelli que vuelve en la pantalla de América TV.

En una nota con Intrusos, la modelo contó que está hablando con la producción de La Flia para cerrar su contrato. "Hay ganas, pero todavía no está confirmado. Faltan cuestiones que tienen que ver con lo comercial", aclaró.

Calentando motores para lo que será la previa en el programa de Marcelo Tinelli, Homs lanzó definiciones de tres integrantes del jurado: "Marcelo Polino me parece el más serio, Pampita me cae increíble y Ángel de Brito seguro aproveche para tirar más leña al fuego, con todo lo que tiene que ver con el chimento".

La ex pareja de Rodrigo de Paul reveló que no tiene problemas en enfrentar lo que sea que le digan en la pista. "Pueden preguntarme lo que sea. No puse condiciones", advirtió.

Por último, la modelo dejó en claro que está en un momento zen de su vida, lejos de todo conflicto con su ex. "Todo solucionado. Lo que me importa está solucionado, del resto prefiero no hablar", sentenció.