L-Gante contó la verdad de su estado de salud y qué complicado diagnóstico le dieron: "Una sorpresa"

A lo que el cantante de cumbia 420 explicó: "En este periodo estoy bien, enfocado y tranquilo. Obvio que atendiendo a eso que me diagnosticaron los médicos, que es un poco lo que dijiste (tema gastrointestinales y renales) , también algo cardíaco pero todo para tratar y a futuro estar atendiendo esas cosas".

Luego, el artista musical de 25 años contó cómo detectó esos problemas de salud tras realizarse por voluntad propia un control de rutina.

"Fui al médico a hacerme un chequeo general como cualquier persona y nos llevamos una sorpresa que quizás nos detuvo un poco a atender algo especial y tener una charla más seria", dijo.

Sobre los cuidados que deberá prestar atención, L-Gante comentó: "Una dieta en la comida, hay cosas que puedo comer y otras que no. Un ritmo más suave por lo cardíaco y seguir yendo al médico para ver cómo va todo".

Y en cuanto a su reciente separación de Wanda Nara, L-Gante aclaró que no está enamorado de ella y disparó picante: "Hay algunas mujeres a las que siempre les gusta caer bien paradas. Wanda siempre cae bien parada”.

Wanda Nara habló como nunca sobre su ruptura con L-Gante: "Quiero estar sola"

Wanda Nara habló en una nota con LAM, América Tv, y por primera vez dio detalles de su sorpresiva separación con L-Gante en medio de un complicado momento de salud para el cantante.

“Con Elian el fin de semana tomé una decisión, que a veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está, y siempre acompaña”, dejó en claro la conductora.

Luego, reparó en salud del cantante y explicó: “En eso del médico estaba yo, hablé, me ocupé, y no me gusta decir lo que hago por lo demás pero siento que como decía antes, soy una persona que siempre está".

“Por más que hoy el vínculo cambie de título, el afecto y la responsabilidad emocional va a seguir. No quiero hablar de ese tema puntual, el tema que yo hablé con el médico no se trataba de adicciones, era otro episodio, pero no soy quien para hablarlo si él no lo habla. Lo sigo cuidando porque soy una persona que no corta en ese sentido, ayudo y siga ayudando”, agregó.

Por último, respondió si estaba preparada para una nueva relación y admitió: “Quiero estar sola mucho tiempo, si me ven con alguien invéntale un rumor o romance con alguna. Quiero estar sola, mi problema es que él me gusta, después me da bola”.