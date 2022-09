L-Gante declaró por tentativa de homicidio junto a Tamara Báez y su hija Jamaica

Embed

L-Gante se sacó foto con algunos fanáticos, que esperaban por él, y lanzó una frase que despertó la simpatía de todos. "¡Feliz primavera!", exclamó el cantante.

El referente de cumbia 420 se presentó en Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 15 tras haber amenazado con clavarle una copa rota a Cristian Manzanelli en la pelea entre el "Chino" Maidana y el influencer Yao Cabrera.

l-gante.jpg

L-Gante habló del rumor de separación de Tamara Báez y del escándalo con sus bailarinas

L-Gante romíó el silencio y habló por primera vez del rumor de separación de Tamara Báez y el escándalo con las bailarinas en su cuental de Instagram.

“¿Por qué nunca te mostrás con Tamara? ¿No te parece que la fama hizo que dejes de lado a la mujer que siempre te bancó?”, le preguntaron sus seguidores.

Y él contestó: “¿Cómo que no? De vez en cuando me acompaña, fuimos a los Premios Gardel, a programas de televisión, a veces sí y a veces no. Tampoco vamos a depender de lo que dicen los demás, son cosas personales”.

Lo que llamó mucho la atención es que el cantante no desmintió la separación, haciendo crecer aún más la versión de crisis.