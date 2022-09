Tras los rumores de crisis, L-Gante y Tamara Báez celebraron a lo grande el primer año de Jamaica

Jamaica cumple 1 año 2.jpg L-Gante y Tamara Báez celebraron a lo grande el primer año de Jamaica.

Para esta ocasión, la temática elegida para decorar la torta, cupcakes y souvenirs fue la de unicornios, aquellas criaturas mitológicas europeas que tanto le gustan a los bebés.

Jamaica cumple 1 año 3.jpg L-Gante y Tamara Báez celebraron a lo grande el primer año de Jamaica.

Y como el festejo lo valía, los invitados pudieron degustar de postas de preparaciones dulces y saladas a gusto del consumidor. Así como también, se destacó el exclusivo stand de helados.

Así, a pesar de los interminables rumores de crisis entre Tamara Báez y L-Gante, sobre todo luego del supuesto video de la bailarina Luli Romero saliendo de un hotel junto al cantante urbano, la pareja sigue más unida que nunca.

Jamaica 1 año foto.jpeg

Luli Romero reveló cómo fue su charla privada con Tamara Báez tras ser vinculada con L-Gante

Luego de que se difundiera el video de un hombre que muchos señalaron como L-Gante con una supuesta amante saliendo de un hotel alojamiento, que sería una de sus bailarinas llamada Luli Romero, se dijo que el cantante habría entrado en una fuerte crisis con Tamara Báez, la mamá de su hija. Pero la propia bailarina rompió el silencio y se manifestó en sus historias de Instagram sobre este tema, desmintiendo cualquier tipo de vínculo sentimental con el popular cantante.

luli romero tamara baez 1.jpg Tamara Báez y Luli Romero.

En tanto, en una entrevista la bailarina contó detalles de cómo fue la charla que tuvo con Tamara Báez, pareja de L-Gante, luego de que estalló el escándalo. "Con Tamara Báez fue la primera persona con la que hablé y obviamente que aclaramos las cosas. A la única persona que le di explicaciones fue a ella, ella no estaba enojada, fue muy amable y me habló súper bien", explicó Luli Romero en Mitre Live.

Y agregó: "Dicen muchísimas cosas que no fueron ciertas, la verdad que me involucraron en algo que nada que ver, nunca hice nada con él, nunca estuve con él, nunca charlé con él, a mí me llama la productora para laburar con él". "Obviamente que hablé con Elián de esta situación, teníamos que hablar, le mandé un mensaje y le dije '¿Qué onda?' y él me respondió, me dijo que está acostumbrado a que inventen cosas de él y que digan mierd... de él, y yo le dije que yo no estaba acostumbrada a esto; a él le chupa un huevo lo que dicen de él", remarcó también la bailarina.

luli-romero-le-gante.jpg L-Gante junto a la bailarina Luli Rumero.

Y cerró: "Tenía que salir a decir que nada que ver, es más lo de Facebook fue armado, yo no tengo nada que ver, yo la estoy pasando muy mal con todo esto, se me rompieron relaciones familiares y amistades".