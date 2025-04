L-Gante habló como nunca de su relación con Wanda Nara tras los rumores de separación: "Somos..."

Como era lógico, sus declaraciones derivaron en Wanda pero el cantante dejó en claro que el vínculo con ella estaba bien y que todo se trataba de algo más personal.

"No estoy mal, a Wanda la podría ir a ver ahora y todo bien, la mejor. Estoy bastante estresado y preferiría quedarme mucho tiempo en mi casa hasta que me sienta recargado positivamente otra vez y ahí encarar todo con buena onda”, reconoció Elián.

Por otro lado, también profundizó en el vínculo con la conductora y aseguró: “Creo que lo que le atrajo de mí fue esa forma de ser natural, no caretearla y mostrarme como soy. Si te caigo bien joya, y si te caigo mal, bueno, pero lo importante es que fui sincero”.

“Cuando estamos juntos somos la potencia. La rompemos a donde lleguemos o en lo que hagamos”, definió con una gran sonrisa al hablar de química con Wanda.

L-Gante se mostró junto a Wanda Nara y habló de su alarmante mensaje en redes: "Colapso mental"

L-Gante cumplió 25 años el 5 de abril y recién llegado a la Argentina donde acompañó a Wanda Nara en una presentación en Chile habló con el ciclo Intrusos, América Tv.

"Muy bien la pasamos, me recibieron, me cantaron el feliz cumpleaños ahí en vivo. Estuvo muy bueno. Estuvo presente", dijo el cantante de cumbia 420 de la mano de su pareja.

Sobre aquel duro mensaje en redes donde confesaba "estar destruido desde hace mucho tiempo" y "no sentirse bien", Elian Valenzuela reconoció: "Todas las personas creo que tenemos momentos de colapso mental pero después todo bien, son estamos de ánimo".

En cuanto al vínculo con Wanda, L-Gante comentó: "Nos llevamos bien siempre, no nos peleamos nunca".

Por su parte, Wanda reconoció que estará al frente de MasterChef y aclaró: "Estoy de vacaciones más adelante arranco a grabar a mitad de año. Me voy a Italia a principios de mayo y después vuelvo a grabar la serie".

Sobre la restricción del uso de redes sociales, la mediática sostuvo: "No tengo ni idea cuando me la cierren veremos, no me la cerraron". Además evitó referirse a la millonaria demanda de la China Suárez y sobre su noviazgo con Elian aclaró: "Nunca nos separamos".