L-Gante le enseñó los pasos prohibidos a Marcelo Tinelli

L-Gante le indicó que son para cuando "la joda ya está a pleno", entonces comenzó a bajar sus rodillas al piso. Tinelli respondió: "Yo quiero ver qué tengo que hacer en ese momento".

Mientras descendía le indicó: "Y ahí lo combinas con las manos. Hacés lo que quieras". Al ver que Tinelli no lo seguía muy bien, le pidió que ponga “más aceite”, y al ayudarlo el ex de Guillermina Valdés lo logró.

Embed

L-Gante sobre su separación de Tamara Báez y los affaires con sus bailarinas

L-Gante rompió el silencio y habló por primera vez del rumor de separación de Tamara Báez y el escándalo con las bailarinas en su cuental de Instagram.

“¿Por qué nunca te mostrás con Tamara? ¿No te parece que la fama hizo que dejes de lado a la mujer que siempre te bancó?”, le preguntaron sus seguidores.

Y él contestó: “¿Cómo que no? De vez en cuando me acompaña, fuimos a los Premios Gardel, a programas de televisión, a veces sí y a veces no. Tampoco vamos a depender de lo que dicen los demás, son cosas personales”.

Lo que llamó mucho la atención es que el cantante no desmintió la separación, haciendo crecer aún más la versión de crisis.