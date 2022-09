L-Gante habló del rumor de separación de Tamara Báez y del escándalo con sus bailarinas

Y él contestó: “¿Cómo que no? De vez en cuando me acompaña, fuimos a los Premios Gardel, a programas de televisión, a veces sí y a veces no. Tampoco vamos a depender de lo que dicen los demás, son cosas personales”.

Lo que llamó mucho la atención es que el cantante no desmintió la separación, haciendo crecer aún más la versión de crisis.

Embed

Wanda Nara y L-Gante enfrentar rumores de romance

Mariana Brey dio una fuerte versión de la íntima amistad que están manteniendo Wanda Nara con L-Gante. Recién separado, aseguran que al músico le gustaría que pase algo más con la rubia.

"Wanda Nara está cada día más cerca de alguien que conoce hace tiempo. Pero la relación no fue expuesta públicamente. En redes sociales se han bancado mutuamente. Están cada vez más cerca", comenzó diciendo.

"Hace un año atrás compartieron un evento. Él estaría muy interesado en ella. Él es, nada más ni nada menos, que L-Gante. Él está separado. Lo tengo confirmadísimo", siguió.

"L-Gante y Wanda Nara están compartiendo una relación de amistad profunda… Hace unas semanas compartieron una fiesta", reveló la periodista sobre el evento privado al que invitaron al papá de Jamaica y él pidió sumar a Nara.

"Compartieron una fiesta súper bien, pero no se besaron. No se vio algo públicamente. Pero llamó la atención. Era una fiesta privada, pero había mucha gente", amplió la panelista.

Recordemos que Wanda Nara está en el país grabando el programa ¿Quién es la máscara?, que conduce Natalia Oreiro, y que se estrenó esta semana en Telefe.