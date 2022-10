L-Gante sorprendió al compartir un mensaje para Tamara Báez por el Día de la Madre

En medio de esta situación, se conoció que ninguno puede hacer uso de la imagen de su hija, Jamaica, situación que molestó sobremanera a Báez, quien hizo un descargo en su cuenta de Instagram.

"Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami, no van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 hs yo sola! Así como lo vengo haciendo un año", señaló.

Y este domingo, celebrando el Día de la Madre, L-Gante sorprendió al dedicarle un mensaje a su ex. "Feliz día a la mujer que me dio el honor de ser padre", escribió.

En la historia que compartió en su cuenta de Instagram, se lo puede ver en primer plano, mirando hacia un costado y haciendo un gesto "buena onda".

L-Gante

El bozal legal de Tamara Báez y L-Gante

Luego de conocer el acuerdo que arribaron en el plano legal por el régimen de visitas por Jamaica, este jueves se conoció una medida en la Justicia que sorprendió a muchos en torno a la batalla judicial entre Tamara Báez y L-Gante.

El abogado del cantante de cumbia 420, Alejandro Cipolla, consiguió que el juzgado en lo Civil y Comercial Número 92, dictara una medida cautelar para que Tamara Báez ni un tercero pueda hablar, ya sea vía redes sociales o medios, de conflictos judiciales, familiares o de la menor, Jamaica Valenzuela.

Esta medida también incluye al propio Elian Valenzuela para que no pueda referirse a la otra parte en cuestión. Esta resolución incluso incorpora esta obligación a los medios de comunicación. Esta medida fue impulsada por el artista y su letrado para preservar a la pequeña en los medios.

El documento que resuelve el bozal legal entre las partes involucradas para que se abstengan de realizar manifestaciones recíprocas.