La abogada de Ricky Diotto respondió a las acusaciones de María Fernanda Callejón: "Es una realidad..."

Sobre cuándo se presentó el expediente en la justicia, dijo: "Todo esto fue previo a que salieran las publicaciones de Fernanda. Si ustedes lo conocen a Ricky, se encuentran con una persona hecha y derecha, es odontólogo, Ricky es una persona común".

"Esto es lo que ella dice en una cámara, a mí me importa lo que ella dice en un expediente, y por qué te hablo de decirlo en un expediente, porque uno se compromete en un expediente", sostuvo la abogada frente a la reflexión de Cora Debarbieri, quien dijo que las declaraciones de la actriz no dejan de tener potencia por haberlas dicho frente a cámara.

Cora cuestionó a la abogada de Diotto y le dijo que cada persona tiene sus tiempos, en referencia a presentar la denuncia, y que además puede que lo haga próximamente. "Si lo hiciera responderemos, conforme lo que tengamos que reponder. El tema que a mí me llama la atención es por qué no lo hizo antes", dijo Marcovecchio.

Karina Mazzocco al escuchar a la abogada le preguntó si ella estaba diciendo que Callejón miente, y Marcovecchio contestó: "Yo lo que te estoy diciendo es que es una realidad paralela a lo que yo veo con Ricky, y lo que yo veo del expediente".

La palabra de Ricky Diotto luego de que María Fernanda Callejón lo acusara de ejercer violencia contra ella

Luego de que María Fernanda Callejón lo acusara por violencia verbal de parte suya y que diga que su psiquis estaba en riesgo, Ricky Diotto realizó un fuerte descargo en sus redes.

El odontólogo dijo estar "completamente sorprendido" por las palabras de la actriz aunque aclaró que "a uno estas cosas no lo entristecen porque sabe quién es, qué hizo y de dónde viene".

Por otro lado, comentó: "Les juro que no entiendo qué es lo que está buscando con esto, será una manera de hacer catarsis o no sé pero quiero dejar en claro que soy una persona de bien, toda mi vida fui por la línea del bien, hice las cosas como se debe y no voy a permitir que se hable de mi de esta manera".

"Quiero mandarle un beso grande a mis amigos, a los que siempre estuvieron al lado mío, a la gente que me quiere y que saben lo que soy capaz de hacer por la gente que quiero, por mis afectos", cerró de manera contundente.