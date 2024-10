La acción más dura de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul en medio de su amor con Young Miko

La cantante dejó atrás por completo su historia de amor con el futbolista de la Selección Argentina y se muestra cada vez más enamorada de su colega puertorriqueña.

tini stoessel borro o archivo fotos con rodrigo de paul en instagram.jpg

Prueba de esto es que en su cuenta de Instagram Tini Stoessel tomó una terminante decisión: eliminó a Rodrigo De Paul de sus seguidos en la red social y además quitó o archivó las imágenes donde estaban juntos, según advirtió la cuenta @lomaspopucom.

Tini Stoessel dejó sus publicaciones referidas a su carrera musical u otros momentos con amigas que vivió en este último tiempo pero sacó de plano por completo al futbolista en su cuenta.

Cabe recordar que los rumores de romance entre Tini y De Paul comenzaron a fines de 2021 y luego se separaron en agosto de 2023, tras casi un año y medio de novios.

Tini Stoessel.jpg

La especial dedicatoria de Young Miko a Tini Stoessel en pleno show: "Tú me tienes..."

En las últimas horas en las redes sociales se hizo viral un fragmento del concierto que la cantante puertorriqueña Young Miko brindó en Rosario.

La artista estuvo acompañada en el escenario por Tini Stoessel, que -según se ve en el grabación- disfrutó del show en el detrás de escena, a un costado.

En un momento, Young Miko interpretó Fina, una canción que la puertorriqueña hizo junto a Bad Bunny. En una parte, la letra dice: "No sé que tú me hiciste, mami, que me tienes loco".

En el video que se hizo viral se observa que cuando le tocó cantar esa parte, la joven mira a Tini, la señala para indicar que le dedica esa frase y sigue luego caminando por el escenario.

Los rumores de romance entre ellas vienen hace meses y las pruebas demuestran que, al menos, hay mucha química.