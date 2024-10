Se filtraron las frases más descarnadas de Tini Stoessel para Rodrigo De Paul: "Mi corazón no..."

Según detalló el periodista, la letra de la canción contendría que ella intentó enamorarse del futbolista pero que nunca logró conseguir su objetivo.

"Voy a hablar de la letra de la canción, tengo seis frases muy fuertes dedicadas a una sola persona", precisó al aire Méndez.

"'Ojalá siguiera enamorada de vos', 'ojalá te vea como me ves vos', 'mi corazón no te siente como te ve', 'si te mentí baby te pido perdón', 'si yo lo intenté pero no me salió'", indicó sobre las crudas frases que tendría el nuevo tema de Tini Stoessel.

“Lo que me cuentan es que ella nunca estuvo enamorada de De Paul, que fue una relación muy linda, que lo intentó y se dio cuenta que no podía”, precisó al aire Méndez, sobre la pareja que se separó a mediados de 2023.

A lo que Pepe Ochoa agregó: “Se habla obviamente que vos te metés en un vínculo y empezás a estar, te empezás a relacionar y el amor crece o no crece. Fue una relación difícil”.

tini stoessel rodrigo de paul.jpg

Tini Stoessel marca tendencia en Nueva York con sus jugados looks: gafas, trajes, bikinis y minifaldas

Sin duda, su paso por Nueva York estos días marcará un hito en la carrera de Tini Stoessel. Sucede que la cantante argentina cumplió su sueño de cantar junto a la famosa banda Coldplay, así como también fue invitada a uno de los programas de televisión más famosos del mundo, Saturday Nigth Live.

Lo cierto es que Tini fue invitada por la banda británica para interpretar We Pray, la colaboración que lanzaron en conjunto en agosto pasado, donde Stossel y Chris Martin hacen un dúo fenomenal.

Así, para esta serie de conciertos se pensó un extremo cambio de look para la cantante, asesorada por su estilista de confianza, Zacarías Guedes, quien transformó su pelo cortísimo en una larguísima cabellera, con reflejos rubios y ondas naturales.

Tini Stoessel 3.jpg

En tanto, en lo referente a su outfit, idearon una serie de alternativas muy diferentes unas de otras, súper jugadas y vanguardistas, donde combinó trajes, bikinis, gafas, minifaldas y jugadísimas camisas ultra cortas y abiertas que levantaron todo tipo de reacciones por parte de sus fans que aprobaron cada uno de sus looks.

Fue a través de sus redes sociales que Tini Stoessel compartió en diferentes posteos sus vestuarios y expresó su emoción y agradecimiento por lo vivido.

"Todos estos días fueron demasiado increíbles. Gracias por tanto amor, siempre en mi corazón la experiencia que tuve la oportunidad d vivir. Los amo", escribió feliz.