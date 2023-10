La actitud de Carina Zampini, que provocó la furia de las autoridades del Trece

Embed

"No quiso hacer el especial de famosos. No sé los motivos. Calculo que no le cerraría hacer dos ediciones. Carina debe pensar que meter famosos no está bueno", detalló el conductor.

Estefi Berardi reveló que habló con una fuente, que le dio más datos de lo que ocurrió entre Carina y las autoridades de El Trece. "Me dicen que cuando Zampini le ofrecen el proyecto ella dice: 'lo tengo que pensar'. Y a la gerencia esa respuesta no le habría gustado nada esa actitud. Por eso, la terminan llamando a Paula", cerró la angelita.

carina zampini.jpg

Se termina de manera repentina otro programa del Trece, y ya tiene reemplazo

Este no es un año fácil para El Trece. En materia de números, el canal viene en perdiendo frente a la competencia y las autoridades están evaluando cambios urgentes.

En LAM (América TV), Ángel de Brito confirmó que termina de forma repentina un programa: "Levantan el programa de Lali González, ¿De qué signo sos?, que no funcionó".

El periodista anunció que no es el único cambio en El Trece. "El Pollo Álvarez deja Nosotros a la mañana para hacer un programa El Chino Leunis, que va a ir a las cinco de la tarde, a la espera del ciclo de Darío Barassi, que está por arrancar", detalló.

Ángel indicó que lo más llamativo es a quién convocaron para Nosotros a la mañana. "Lo llamaron a Fabián Doman, que fue el primer conductor de ese programa", añadió.

Por último, el periodista de América TV opinó que el giro en la programación era algo que estaban evaluando hace tiempo en El Trece. "Está costando y está bien que hagan los cambios", sentenció.