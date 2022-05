Kate Rodríguez apuntó contra Martín Salwe por su participación en El hotel de los famosos

“Martín es un psicópata narcisista, tiene una cosa realmente peligrosa, es un tipo que te hostiga, él no entiende el tema del distanciamiento”, expresó sin filtros.

Así, la bailarina que compartió tiempo con él en el reality show, continuó: “Él invade tu espacio personal, te enloquece y después te dice ‘esto es un juego’”.

"Yo tuve un episodio con un psicópata narcisista y era como Martín; él tiene un tema heavy con la sexualidad, creo que tiene algo no resuelto”, disparó Kate.

Durísimo enfrentamiento entre Silvina Luna y Martín Salwe en El hotel de los famosos

Dicen que de amor al odio hay un sólo paso, y pareciera que el caso de la relación entre Silvina Luna y Martín Salwe en El hotel de los famosos no es la excepción. Después del incipiente romance que había comenzado entre ellos, todo se cortó cuando la ex Gran Hermano quedó eliminada del reality de El Trece sumado a que el locutor rápidamente posó su mirada en Emily Lucius.

Si bien en su reingreso en el repechaje Silvina Luna intentó ser cautelosa con Salwe intentando que éste sea sincero, lo cierto es que nada de eso sucedió hasta llegar al todos contra todos, donde la actitud del villano del programa lo dejó en evidencia al votar a Militta Bora como su candidata que vuelva a la competencia y no a la modelo. “Mi voto es para una persona que se lo merece. Esta es una posibilidad para mostrarse de vuelta, arrancar una nueva historia y estaría bueno que así sea. Yo voto a Militta”, lanzó Martín despertando la reacción de su ex amigovia.

Esta situación generó el descargo de Silvina y Walter Queijeiro, que hablaron de estrategia por parte de los huéspedes. “Conociendo a este grupo, pienso que el voto es estratégico. Ellos pensaron esto que están haciendo” aseguraron firmes, pero inmediatamente saltó el locutor apuntando “Es feo eso que están diciendo porque están desestimando los esfuerzos de Militta”.

Pero Luna no se quedó callada y le retrucó enojada y alzando el tono de voz: “Nosotros no podemos decir nada. Todo lo que decimos y hacemos, lo juzgás. No podemos hablar, no podemos opinar, no podemos hacer nada. Si me preguntan algo, digo lo que me parece y ya. Es mi problema”. En tanto, con cara de corderito Martín Salwe preguntó irónico "Por qué suponían que nosotros supuestamente íbamos a votar a Militta, por ejemplo?" y Matilda fue más que contundente al afirmar lo que dijo Alex: "Porque la semana que viene se la van a comer en un pancho", dejando en evidencia al clan de 'la familia'.