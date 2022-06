La tristeza de Mónica Farro ante su salida de El hotel de los famosos por su lesión

despedida Monica FArro.jpg El Chino Leunis fue quien le anunció a Mónica Farro, frente a todos sus compañeros, su salida de El hotel de los famosos a causa de la lesión en su tobillo.

E inmediatamente explicó “Entonces, Moni, lo que vengo a comunicarte a vos y a tus compañeros es que, teniendo en cuenta que el tiempo de recuperación exceden los tiempos lógicos que podemos esperar a un participante, lamentablemente tengo que decirte que tenés que dejar el hotel. Lo siento mucho de verdad”, generando en la uruguaya una mezcla de tristeza por tener que irse y alivio al saber que finalmente no es tan grave la lesión.

Luego de escuchar atentamente, Mónica Farro le dijo a sus compañeros con lágrimas en los ojos “Me voy con cosas hermosas de acá. Me da mucha pena irme así y no en la competencia con algo tan estúpido que me hice yo sola, pero me voy contenta de haber hecho todo lo que pude y haber ganado todos los juegos”. Y finalizó dejando como mensaje a todos: “Somos como soldados de la vida. Dios nunca te va a mandar algo que no puedas superar. Voy a extrañar la locura de cada uno y el dormir con tanta gente, cosa que nunca pensé que iba a dormir con hombres y con mujeres”.

Impactante imagen: dura lesión de Mónica Farro en El hotel de los famosos

Tras ganar el juego de la H e ingresar en el repechaje, Mónica Farro sufrió un fuerte accidente en el desafío de huéspedes del jueves en el programa El hotel de los famosos, El Trece, que alertó a todos.

La actriz y modelo no pudo completar uno de los desafíos y causó mucho temor al ver sus gritos de dolor tras sufrir una lesión en su pie al realizar el juego. De inmediato, el Chino Leunis paró la competencia al grito de "stop" y sus compañeros trataron de contenerla ante los gestos y gritos de dolor de la uruguaya, tirada en el piso.

monica farro 1.jpg Mónica Farro se lesionó durante uno de los juegos de destreza física de El hotel de los famosos, que terminó dejándola fuera de competencia.

Tras sacarle la zapatilla para comprobar la gravedad de la lesión, el resto del grupo trató de llevarle tranquilidad al decirle que se trataba solo de un esguince de tobillo.

Mónica Farro fue retirada del lugar de inmediato en un carrito y asistida por los médicos para constatar con certeza el grado de la lesión. "Lo único que pienso en este momento es que me fracturé el pie", dijo luego la uruguaya sobre el dramático momento que vivió en el juego.