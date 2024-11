La actitud de Moritán ante el fuerte insulto de Susana Giménez y la inmediata reacción de Pampita

"No la pude ver, vi algo en las redes pero ya me sacan de contexto, así que es muy difícil si tengo una opinión", indicó el padre de Ana.

En cuanto al ácido término utilizado por la conductora contra él, Moritán expresó: "Creo que a Susana le interesaba una sola cosa y no la aprovechó a Caro que tiene millones de cosas para hablar".

Y remarcó: "Susana hace lo que quiere, es una diva, está por encima de todo. Pero tengo entendido que Caro reaccionó muy bien, le dijo que no estaba bien y ella es así, defiende mucho a su familia".

Sobre la posibilidad de volver a estar en pareja con Pampita, Moritán dejó la puerta abierta: "No se sabe las vueltas de la vida. Todas esas parejas que llegan a viejos toda la vida, en el camino tienen idas y vueltas, así que nunca se sabe".

Consultado por el romance de su ex con Martín Pepa, Roberto García Moritán comentó: "No voy a hablar de Caro ni de su vida ni sus cosas". Y dejó en claro que él está solo "todo el tiempo que tenga que ser".

Pampita confirmó su relación con Martín Pepa en el programa de Susana Giménez: "Llegó de repente"

Pampita visitó este domingo a Susana Giménez y confirmó su relación con el polista Martín Pepa a dos meses de haberse separado de Roberto García Moritán. "Estoy conociendo a alguien", afirmó la modelo.

"¿Es verdad que estás de novia?", le preguntó la diva de los teléfonos. "Estoy conociendo a alguien", dijo sonriente Pampita. "Es rapidísima... El duelo no lo hacés", disparó la rubia sorprendida.

"¿Cómo no voy a hacer el duelo? Obvio que hago el duelo. La primera semana separada no podía respirar, no podía comer, no podía dormir, no me podía mover de la cama. Me tuve que levantar como sea y seguir trabajando", expresó la empresaria.

En otra parte de la entrevista, Carolina Ardohain dio detalles de su relación con Pepa: “Nos conocemos hace muchos años, de La Pampa. Él y su familia son de ahí. Jamás nos miramos con intención, porque yo estaba en pareja y Martín también, no se nos ocurrió de ninguna manera. En Buenos Aires fue el encuentro, me invitó al Teatro Colón a ver a Piazzolla”.

“Me mandó muchas flores muchos días. Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y a él también. Vive en muchos lados, pero acá no vive. Nunca tuve una relación a distancia”, agregó la modelo.