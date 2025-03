La angustia de Chiara por Ulises y la sentencia más letal de Lucía Patrone en Gran Hermano 2024

"Explicame qué es lo de Ulises", le preguntó sin vueltas Luchi. A lo que la morocha le confesó: "Lo corté menos diez, ¿te diste cuenta o no? No le doy ni cabida. Que se quede con su amigo (Tato) el falluto, que así va a quedar. Pero a él le gusta que lo rodeen todos los nuevos y toda la pelotu...".

"Loco, está loco", opinó sin filtros Lucía Patrone sobre el cordobés. A lo que Chiara Mancuso siguió: "Lo que pasa es que a él no le gusta hablar ni resolver. Él finge demencia y yo no puedo ser así. Yo necesito resolver todo, hablar".

"Está todo muy raro. Igual, le estás dando mucha bola a algo que no te tendría que importar", sostuvo Luchi. "Y sí, es mi mejor amigo cómo no me va a importar", le dejó en claro Chiara sobre Ulises.

A lo que Patrone le dio su sentencia del tema: "Y bueno, tu mejor amigo está haciendo cosas que no tiene que hacer. Las puede estar haciendo por estrategia igual porque no es ningún bolu..".

Ulises entró en crisis en Gran Hermano 2024 y generó preocupación

El cordobés Ulises Apóstolo de Gran Hermano 2024 protagonizó una escena dramática y generó preocupación entre sus fans.

El muchacho estaba en la habitación y, mientras algunos de sus compañeros dormían, él estaba sentado en el piso, llorando y agarrándose la cabeza.

Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos fans de Ulises decían que era todo parte de un "acting" del jugador para las cámaras, pero otros advirtieron que el joven viene con días de mucha angustia.

Es cierto que el cordobés se mostró sumamente afectado por la salida de Renato Rossini. Al parecer, Ulises aún está adaptándose a la casa sin su gran compañero y con pocos aliados en el juego.

Los días pasan y el reality se pone cada vez más picante. Cada vez falta menos para el repechaje de los ex participantes de las tres últimas ediciones de GH, que promete ser algo histórico y un giro drástico para los jugadores.