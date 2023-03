La angustia de La Tora de Gran Hermano 2022 por el vínculo con su madre

Ángel de Brito le consultó si tenía que ver con la historia de abuso que sufrió cuando era chica. "El tema del abuso, ¿es algo que complicó la relación entre ustedes?", le preguntó el conductor.

Embed

"Lo estás diciendo vos, pero no quiero hablar de eso", aseguró La Tora, que estaba visiblemente angustiada. "Cuadno estuviste acá y contantes que es muy común que a las personas abusadas no les creen. Y cuando no te cree un familiar directo, obviamente se genera ahí un conflicto", detalló el periodista.

La Tora prefirió no seguir hablando del tema, quebró en llanto y conmovió al panel. "Entiendo todo. Entiendo que hay muchísimo dolor. Y tengo ganas de abrazarte!", expresó Nazarena Vélez, en solidaridad con la invitada.

la tora 5.jpg

La Tora, contundente al referirse al reingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano 2022: "Me parece que algunos..."

En una entrevista con PrimiciasYa, la última eliminada de Gran Hermano 2022, Lucila Villar dio su mirada sobre el reingreso de Walter Alfa Santiago de la casa.

"Estuvo bueno porque los descolocó un poco. Me parece que algunos entraron en pánico y otros estaban felices", opinó La Tora al analizar la reacción de los participantes al ver a su ex compañero.

Embed

Lucila indicó que no descarta nuevos giros en la casa en lo que resta del juego. "Gran Hermano sorprende todo el tiempo. Lo de Alfa me gustó porque se puso picante", añadió.

La ex GH que el regreso de Alfa logró el efecto esperado. "Estuvo bueno porque entró 10 minutos y sacudió la casa. Hoy se la pasaron hablando todo el día de eso", consideró.

La Tora también se refirió al vínculo entre Romina y Alfa, que parece haberse cortado para siempre. "Ella dejó muy en claro en el vivo y en el confesionario que no quería saber nada con Alfa", finalizó.