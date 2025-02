La angustia de Nazarena Vélez al hablar de la detención de Morena Rial: "Me choca"

“Me duele más que me sorprende. Me duele ver lo que le pasó y que estaba con su bebito en brazos. Me choca esa imagen”, admitió Nazarena en dialogo con Mariana Fabbiani en DDM (América).

Sin embargo, aseguró: “Morena tenía siempre una gran relación con el Chyno, y yo le tengo mucho cariño a ella y a su hermana. Entonces me choca, me angustia, pero también me angustia la gente que es robada”.

“Fue muy sufrida, pero también con grandes oportunidades. Grandes oportunidades, y uno después decide qué hace con sus dolores, y con lo que le pasa en su vida. Pero me cuesta mucho hablar porque yo la vinculo mucho al Chyno, y su niñez”, remarcó.

Por último, recordó: “A mí me vino a ver el año pasado al teatro, cuando recién estaba embarazada, que me lo vino a contar, y me choca mucho la última imagen de ella, con una amiga al lado, con el bebé, presa. Pero también me choca por la gente que es robada”.

Se conocieron preocupantes detalles sobre la salud del bebé de Morena Rial

A casi una semana de la detención de Morena Rial el fuerte episodio sigue dando que hablar y en A la Tarde (América) revelaron fuertes datos que tienen que ver con el cuidado del bebé de la joven, Amadeo.

Lo cierto es que mientras Morena se encuentra detenida en una comisaría de San Isidro, su hijo de apenas unos meses quedó al cuidado del periodista de Jorge Rial, quien se hará cargo hasta que mejore la situación de su hija.

En ese sentido, el panelista Guido Süller reveló que Jorge tuvo que llevar al pequeño a la guardia médica al notar que no se encontraba en las mejores condiciones de salud.

“Jorge tuvo que llevar al bebé a una guardia porque estaba descuidado de salud. Capulla lo puso al día con las vacunas que no tenía al día la criatura”, leyó en voz alta tras una información que llegó a celular.

Además, siguiendo en la misma línea, Guido comentó que la joven nunca habría amamantado a su hija por problemas con el alcohol.