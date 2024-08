La angustia de un ex Casi Ángeles tras no ser convocado al Cris Morena Day: "Me hubiese gustado"

Se trata de Yeyo de Gregorio, actor de ficciones como Chiquititas, Floricienta, Casi Ángeles, entre otros, quien en sus historias de Instagram, escribió: "Lo respondo por acá así les contesto a todos los que me mandaron un mensaje similar. No, lamentablemente no voy a estar”.

yeyo de gregorio y lali esposito

“No fui convocado por nadie, me hubiese gustado, después de trabajar casi 11 años en todos éxitos de Cris! Será la próxima”, explicó el actor.

Por último, se sinceró acerca de cómo se sentía y confesó: “No estoy enojado igual, un poco dolido, pero siempre bancando las cositas de Cris desde donde me toque. Hoy lo voy a estar mirando cuál fan como muchos de ustedes".

Yeyo de Gregorio sobre Cris Morena Day

El emotivo encuentro entre Lali Espósito y Cris Morena con una charla que sorprendió a todos

En el marco de los ensayos para el Cris Morena Day, un show a cargo del canal de streaming Olga que reunirá a emblemáticas figuras que protagonizaron sus grandes éxitos, la productora tuvo un conmovedor encuentro con Lali Espósito.

Si bien actualmente Lali está en gran momento realizando giras con su música, y protagonizando series internacionales, sus comienzos estuvieron de la mano de Cris Morena en tiras como Casi Ángeles, Chiquititas y Rincón de Luz.

Así las cosas, el influencer Grego Rosello compartió en sus historias un poco de los ensayos y retrató el saludo entre ambas. "Historia pura", escribió junto al video.

Luego de un largo y emotivo abrazo, Lali deslizó un curioso comentario que sorprendió a todos los fanáticos acerca de lo que sintió al volver a interpretar una de sus viejas canciones.

“Me di cuenta de que es re difícil”, confesó la artista. Mientras tanto, Cris lanzó una risa y aseguró: "¡Ay! Qué dice que es difícil". “Real, más con esa voz de niña", amplió Lali.