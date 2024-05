La angustia de Zoe de Gran Hermano al enterarse en pleno aire del conflicto entre su novio y la madre

“Manu tuvo sus encontronazos con Aixa, te vas a ir enterando de a poco, porque las cosas no estuvieron tan calmaditas. ¿Cómo manejás la relación con tu novio y con Aixa al mismo tiempo?”, le preguntó el panelista.

A lo que Zoe respondió con cara de sorpresa y sin saber bien qué pasó: “Antes de entrar a la casa estaba todo bien. No tengo idea de nada y me estoy enterando recién ahora. No sé qué pasará, pero lo hablaremos fuera de cámara”.

“¿Cuál es el problema con él, Aixa?”, le consultó directo el conductor Santiago del Moro a la mamá de Zoe. Y la mujer evitó dar precisiones en público sobre las diferencias que tiene con la pareja de su hija.

“Es algo que yo prefiero mantener en privado y hasta pedí que no lo mencionen”, indicó Aixa. Luego, la mujer explicó por qué no quiere hablar del tema en televisión.

“Es un tema largo y es complejo. No me parece que lo toquemos así al aire sin que Zoe esté al tanto. Lo pedí expresamente para cuidar su cabecita porque ella no sabe nada”, concluyó Aixa.

Se conoció la fuerte frase que le dijo el novio de Zoe tras su eliminación de Gran Hermano

El domingo Zoe Bogach y su mamá Aixa quedaron eliminadas de la casa de Gran Hermano, Telefe, y en los estudios la joven se pudo volver a ver con su familia y en especial con su novio, Manuel.

Los dos se saludaron de manera muy afectuosa y se besaron ante el aplauso de todos en la gala conducida por Santiago del Moro que se vio en vivo.

Luego de la emoción por el reencuentro, desde la red social X, Manuel reveló que le dijo al oído a Zoe en medio del momento de total amor.

“Le dije que la amaba con locura y que estaba orgulloso de ella”, precisó el joven desde su cuenta, en un mensaje que replicaron de inmediato los fans del reality.

“Lo mejor para ustedes ahora que el juego termino”, “Se viene lo mejor para ustedes”, “Se re nota que te quiere de verdad”, fueron alguno de los comentarios buena onda que recibió el novio de Zoe en el posteo.

Cabe recordar que por 62.7% de los votos la gente optó que continúen en la competencia Florencia Regidor y su amiga Sol, frente al 37.3% que obtuvieron Zoe y su mamá Aixa.