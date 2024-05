Gran Hermano: tenso cruce entre el novio y la mamá de Zoe Bogach tras haberlo tratado de violento

Es así que este lunes, ya con la participante fuera de la casa, los tres se reencontraron en el estudio de Telefe y tanto sus excompañeros como los analistas le consultaron a Zoe si estaba al tanto del enfrentamiento entre su madre y su novio.

Completamente sorprendida, Bogach atinó a confesar que no sabía cuál era el conflicto: “Antes de entrar a la casa estaba todo bien, la verdad que ahora no tengo idea de nada, me estoy enterando recién hora, no sé qué pasará pero lo hablaremos afuera, fuera de cámara”.

Zoe y su novio Manuel - captura GH2023.jpg

En tanto, sobre por qué prohibió que Manuel entre a la casa, Aixa argumentó: “Es algo que yo prefiero mantener en privado, hasta pedí que no lo mencionen. Es un tema largo y complejo. No me parece que lo toquemos al aire sin que Zoe esté al tanto, lo pedí expresamente para cuidar su cabecita, porque ella no sabe nada”.

Fue allí cuando Zoe, tomada de la mano de su novio, deslizó visiblemente molesta: “Mamá es muy sobreprotectora y eso por ahí a veces le juega en contra”, lo que provocó que Aixa se quebrara.

“Mamá tiene ese miedo conmigo, me cuida mucho y está orgullosa de eso, pero hay que entender que yo ya crecí, me puedo manejar sola y aprender de mis errores. Después lo hablaremos”, concluyó Zoe tratando de echar un manto de piedad en pleno aire y sobre todo en su ansiado reencuentro con su pareja.

Santiago del Moro hizo un inesperado anuncio en Gran Hermano: "Entran los más temidos"

El conductor de Gran Hermano (Telefe), Santiago del Moro, anunció este lunes que el martes habrá un Congelados muy especial para los jugadores del reality.

"¿Saben qué es esto? Mañana, un Congelados muy especial", leyó el presentador el comunicado que estaba dentro del sobre amarillo. "¿Saben quién entra mañana a la casa? Mañana la casa se va a congelar y entran... los analistas", reveló.

"Mañana los analistas entran a la casa a hacer su crítica en vivo", dijo entre risas. "Yo les voy a hacer algunas preguntitas", detalló Del Moro. "La casa va a estar congelada y entran ellos... los más temidos", cerró.

santiago del moro_.jpg

Por otro lado, el último domingo, en la gala de eliminación, Del Moro les había dado una buena noticia a los visitantes: les había revelado que se abriría una placa positiva con todos los familiares y amigos de los participantes para que el más votado gane una casa.

También les había contado que los jugadores competirán por el liderazgo semanal y el que se convierta en líder tendrá la difícil tarea de elegir a un visitante para que abandone el reality.