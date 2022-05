La angustiante preocupación de Thelma Fardin ante la posible prescripción de la causa contra Juan Darthés

thelma fardin juan darthés.jpg Thelma Fardin y Juan Darthés compartieron elenco en la novela Paptito Feo, donde habrían ocurrido los hechos de abuso que denunció la actriz.

"Se está muy cerca de una posible prescripción de la acción si no lo condenan o si no se retoma el juicio a la brevedad. Es el juego de la defensa: ir a la extinción de la acción", agregó Juan Pablo Gallego, uno de los representantes legales de la actriz.

Mientras tanto, en las últimas horas Thelma Fardin reconoció preocupada ante el diario Clarín: "Tenemos prácticamente el 80 por ciento del juicio desarrollado y ellos están queriendo evitar llegar a la declaración de Darthés. Yo creo que tienen mucho miedo porque es difícil que un juez diga 'inocente' con toda la prueba que hay, entonces la estrategia es dilatar todo lo máximo posible porque empieza a jugar la cuestión de la prescripción".

Thelma Fardin lleva su denuncia a Juan Darthés ante la ONU

Invitada recientemente al programa Sobredosis de TV que conduce Jorge Rial, Thelma Fardin confirmó que se presentará con su caso ante la Oficina de las Naciones Unidas -ONU- en Ginebra acompañada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en paralelo con el juicio por abuso sexual que sigue adelante en Brasil contra Juan Darthés.

"Vamos a presentarnos ante la ONU, en Ginebra, con la asociación de Estela de Carlotto, que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño, para reclamar que se haga justicia, porque estamos hablando de la integridad sexual de una niña, porque en ese momento yo era una niña", relató Fardin.

thelma fardin.jpg Thelma Fardin anunció que llevará su denuncia contra Juan Darthés a la ONU.

Y además se refirió a las versiones que circularon en los últimos días relacionadas con el juicio contra Juan Darthés y desmintió que se haya anulado o se haya declarado inválido. "La gran estrategia es que se juegue con los tiempos para que esto prescriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio. Resulta muy evidente que lo que hay es una intención de que esto se dilate, ganarme por cansancio, hacer que en el camino me quiebre, y que además la causa prescriba y él no tenga que cumplir esa condena", precisó.

"Yo creo que ningún juez se atrevería a decir que es inocente con la cantidad de pruebas presentadas. Están ganando tiempo, pero de ninguna manera se anuló el juicio", fundamentó la actriz. Y cerró: "A pesar de que la solución es hablar, ponerlo en palabras, lamentablemente me toca decir que el recorrido judicial es una tortura, es muy poco reparador. No lo es ni en la Argentina, ni en Brasil, donde me toca atravesar el proceso judicial porque él se profugó a ese país".