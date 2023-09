 La arrogancia de Fernanda Sosa con el jurado del Bailando 2023: "No me importa lo que digan"

En una nota con Intrusos (América TV), Fernanda se mostró indiferente con los duros comentarios que recibió del jurado. "Es un show. No me importa lo que digan. Sí me importa lo que digan para mejorar, pero las cosas de sumaron como extra, eso no me perjudica a mí, no me pasa nada", sostuvo.

La diosa uruguaya también se refirió a la devolución de Moria Casán, que le recomendó aprender a caminar como una gran modelo: "Ella tiene más experiencia. Sabe. Vamos a tomar lo que ella dice. Vine preparada para esto. Yo estoy tranquila, no me importa lo que me digan".

En el cierre de la nota con el programa de Flor de la V, Fernanda advirtió que presentó una denuncia en Delitos informáticos por los ataques que recibe en las redes. "Hay algunas personas del medio que tiran hate e incentivan a gente, que después me escribe en las redes", concluyó.

Fernanda Sosa y bailarin con Marcelo Tinelli.JPG

Con qué participante Marcelo Polino estrenó el -1 en el Bailando 2023: "¡Un doble disgusto!"

Este viernes el Bailando 2023 completó su primera semana al aire en la pantalla de América TV con un programa que no tuvo desperdicio. Lo cierto es que Marcelo Polino debió estrenar su paleta con puntaje negativo tras la presentación de la uruguaya Fernanda Sosa en el programa de Marcelo Tinelli.

Tras promocionarse desde hace semanas como modelo, influencer y empresaria, lo cierto es que primera presentación no conformó a ninguno de los cuatro jurados. Ángel de Brito arrancó con un 0 y sentenció que lo mejor del baile fue que llegase a su fin, mientras que Pampita (puntaje secreto) y Moria (3) fueron algo más benévolas con la uruguaya, que hasta los invitó a una fiesta en su camarín.

Pero cuando llegó el turno de Marcelo Polino, el histórico jurado implacable no dudó en decirle en la cara su parecer. "Pasa que hizo tanto ruido antes de llegar a la pista... Decía que tenía al coach de Beckham... entonces yo me hice como una expectativa" disparó de entrada, para luego agregar picante: "Después dijiste que eras modelo, pero vos sos como modelo de TikTok porque no podés dar dos pasos seguidos... ¡Todo muy feo!".

"Es un doble disgusto. Voy a tener que inaugurar algo con vos. Mi puntaje, esta vez, esta noche es un -1. Quedó debiendo hoy", anunció entonces Polino sorprendiendo a todos. Y tras los cantos de la tribuna al grito de "Tomatela", el jurado volvió a levantar su paleta y les respondió firme: "No me voy a ir, me voy a quedar con el -1", logrando así Sosa el puntaje más bajo del concurso hasta el momento, superando el 5 de Tomás Holder.