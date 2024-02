La asquerosa actitud de Manzana contra Furia en Gran Hermano por la que piden sanción

Embed

Es así que esta situación generó no sólo indignación entre los usuarios seguidores del programa, sino que también hicieron saber que semejante acto ameritaría una sanción inmediata por parte de la producción del Big.

TW contra Manzana 1.jpg

“¿Le escupió la comida y no le dicen nada?”, “Esto es un acto de violencia explícito”, “Ojalá lo expulsen”, “No se pueden permitir esta clase de groserías”, o “Es un asqueroso, ¿no sabe que puede contagiar enfermedades de esa manera?”, fueron algunos de los muchos mensajes que pudieron leerse en la red social.

TW contra Manzana 2.jpg

Lo cierto es que en el cortísimo video que comenzó a circular en las redes se ve a Manzana donde pareciera escupir deliberadamente el plato de Furia aprovechando su distracción, a modo de maldad. Aunque otras versiones aseguran que Farías en realidad escupe al suelo y la comida de su compañera.

TW contra Manzana 3.jpg

Así fue el regreso de Agostina Spinelli a la casa de Gran Hermano: las reacciones de sus compañeros

Luego de su expulsión por 24 horas tras atender el teléfono rojo, Agostina Spinelli regresó a la casa de Gran Hermano (Telefe) y dejó atónitos a sus compañeros al contarles lo que vivió en estas últimas horas.

A los pocos minutos del comienzo de la gala del miércoles, Santiago del Moro habló con los hermanitos y les anunció que algo pasaría. En eso, todos se quedaron esperando y fue ahí cuando Agostina ingresó por la puerta del SUM.

“¿Me extrañaron? Los vi 24/7 ojito, que los vi a todos. Chicos se ven increíble en tele, vos potrazo, vos un nido de caranchos, cortá eso. Chicas, ustedes divinas. Nunca pasé un día tan increíble”, expresó la jugadora mientras sus compañeros no paraban de gritar.

Agostina Gran Hermano

Lógicamente, todos le hicieron diferentes preguntas acerca de lo que sucedió y ella muy eufórica explicó: “De lo mal que me fui, dije 'chau se me derrumbó la vida'. Entré a un lugar y comí, me esperaron con picada, rogel, todo. Me preguntaron que elegís, '¿24 horas de películas o ver a tus compañeros?' Escuché todas las conversaciones”.

Entre las distintas reacciones, una de las más destacadas fue la de Furia, quien se había mostrado contenta con la salida de su compañera y ahora se mostró impactada con su regreso. Incluso, se quedó sentada sola en el sillón mientras el resto recibían a Spinelli.