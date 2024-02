La dura definición de Agostina Spinelli sobre los jugadores de Gran Hermano

Sobre Martín Ku, en tanto, lanzó: “No tiene confianza en sí mismo. Juliana lo trató mal y no dice nada. Dale, un poco de dignidad”. A Bautista Mascia lo definió como “la nada misma”.

Por otro lado, dijo de Nicolás Grosman: “Bueno… hablando de la nada misma, por ponerle algo bueno puedo decir que es un lindo chico. Es aburrido. 21 años tenés. No la vas a poner en tu vida si seguís así (haciendo referencias a Spider-Man)”.

Emanuel Vich le parece “falso como él solo. Una moneda de tres pesos”; y a Federico 'Manzana' Farías lo ve como "la nada misma aunque con otra esencia, porque me cag… de risa con Manzana”.

En tanto, consideró que Virginia Demo “cansa un poco cuando habla. Es quejosa. Eso es lo que tiene”. Rosina Beltrán tuvo un poco más de suerte porque opinó que es "alegre", pero "se pasa con tanto buen humor”. Zoe Bogach, para Spinelli, es "ni".

Por último, definió a Juliana 'Furia' Scaglione, su enemiga dentro de la casa. “El personaje de GH 2024 según ellos y ustedes. Egocéntrica, desubicada, maleducada, una persona mala. Quiero que analicen, aquellos que siguen el programa, y me digan en qué le fallé yo”, expresó.

“No quiero que avalen sus comportamientos por ser diferente. Sí, puede ser un poco diferente, pero es una persona igual que todos. Tengan en cuenta todas las veces que habló mal de mí, cuando me votó innecesariamente”, agregó.

“Es una mina de mier…, por eso está sola y de los cinco hermanos que tiene se habla con uno solo”, sostuvo la jugadora.

Así fue el regreso de Agostina Spinelli a la casa de Gran Hermano: las reacciones de sus compañeros

Luego de su expulsión por 24 horas tras atender el teléfono rojo, Agostina Spinelli regresó a la casa de Gran Hermano (Telefe) y dejó atónitos a sus compañeros al contarles lo que vivió en estas últimas horas.

A los pocos minutos del comienzo de la gala, Santiago del Moro habló con los hermanitos y les anunció que algo pasaría. En eso, todos se quedaron esperando y fue ahí cuando Agostina ingresó por la puerta del SUM.

“¿Me extrañaron? Los vi 24/7 ojito, que los vi a todos. Chicos se ven increíble en tele, vos potrazo, vos un nido de caranchos, cortá eso. Chicas, ustedes divinas. Nunca pasé un día tan increible”, expresó la jugadora mientras sus compañeros no paraban de gritar.

Lógicamente, todos le hicieron diferentes preguntas acerca de lo que sucedió y ella muy eufórica explicó: “De lo mal que me fui, dije 'chau se me derrumbó la vida'. Entré a un lugar y comí, me esperaron con picada, rogel, todo. Me preguntaron que elegís, '¿24 horas de películas o ver a tus compañeros?' Escuché todas las conversaciones”.

Entre las distintas reacciones, una de las más destacadas fue la de Furia, quien se había mostrado contenta con la salida de su compañera y ahora se mostró impactada con su regreso. Incluso, se quedó sentada sola en el sillón mientras el resto recibían a Spinelli.