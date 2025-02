La aterradora acusación de Andrés Nara al exponer el origen de su mala relación con Mauro Icardi

Claro que la versión de Andrés Nara era otra. Según él, no le caía para nada bien Mauro Icardi aunque hasta ahora no había explicitado sus motivos para rechazarlo de manera tan rotunda.

Así las cosas, ahora con la denuncia penal que su hija y López presentaron en la Justicia por supuesta violencia por parte del delantero del Galatasaray para con, al menos, uno de los hijos varones de ellos tras lo expuesto por un informe escolar, Andrés Nara apuntó abiertamente contra Icardi y habló del momento en que se declararon enemigos de por vida.

En diálogo con Puro Show (El Trece), el papá de Wanda fue claro. "Independientemente de que para mí es un traidor, porque frecuentaba la casa de un compañero y luego se casó con su mujer, la realidad es que tenía cosas que no me gustaban nada y al principio, traté de no meterme en la decisión de mi hija", confió de entrada Andrés Nara.

Pero tras ello, reveló abiertamente: "Yo he tenido una situación puntual, en una reunión. No hubo violencia pero porque le como la cabeza. Lo que pasó fue que Benedicto era chiquito y escucho que le dice 'papá'. Yo, como padrino y abuelo del nene, le digo: 'no mi amor. Decile como quieras pero papá es Maxi'. Ahí empezó todo".

Fue a partir de allí que su hija se alejó de él. "En ese momento, no hice escándalo porque estaban mis hijas pero por este episodio, casi no voy al casamiento de ellos. Después nacieron mis nietas y yo las pude conocer cuando tenían 6 o 7 años", agregó aún hoy molesto con Mauro.

Y a esa altura del relato, Andrés Nara aseguró indignado que Icardi "es un traidor, lo sabemos. Un tipo agresivo sin escrúpulos y un golpeador. Pero no la tiene fácil conmigo". No obstante remarcó que sabe separar las cosas. "Yo voy a escuchar a mi hija y actuar en consecuencia, dándole la opinión más sana de todas pero con los chicos no. Mis nietos son otra cosa", concluyó tajante.

Andrés Nara reveló si la separación de Wanda y Mauro fue clave para reconstruir el vínculo con su hija

El 9 de diciembre pasado Wanda Nara cumplió 38 años y esa noche organizó una gran fiesta de cumpleaños en su country de Santa Bárbara, donde uno de los invitados que más llamó la atención fue su papá, Andrés Nara.

Lo cierto es que desde hacía mucho tiempo la conductora y su papá estaban distanciados y parece que uno los motivos más fuertes era la mala relación de Andrés con Mauro Icardi.

Es por eso, que tras la separación definitiva, ambos pudieron reconstruir su vínculo. “Veníamos ya con algún tipo de conversación. Muy esporádicamente, pero ahora ya estamos de vuelta”, admitió el hombre en un móvil desde la entrada a la fiesta con LAM (América).

Al tanto de las internas, Ángel de Brito le preguntó desde el estudio si todo tenía que ver con la salida del futbolista de la familia y el papá de Wanda afirmó: “Algo hay, con Icardi estábamos todo mal".

Por último, habló sobre L-Gante como la nueva pareja de su hija y comentó: “Tengo la mejor con él, estuve en el cumpleaños mío hace dos años, en la casa de Wanda”.