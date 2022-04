La Barby reveló que su mejor amante era "el doble" de Ragnar Lodbrok de Vikingos.

"¿De qué estaban hablando antes de empezar el programa?", consultó Ángel. "Estábamos hablando de tener relaciones sexuales en el mes... hay días que no", comentó Nazarena Vélez.

En medio de la charla, La Barby, que estuvo de angelita invitada, también habló de su vida sexual.

Embed

"Soy promiscua", así se definió la panelista.

La Barby reveló que suele tener sexo con más frecuencia cuando está de viaje.

"Después de la pandemia me achanché, pero antes viajaba mucho. Como soy famosa en este país, viajaba al exterior, a buscar el chongo perdido. Y la verdad es que me volvía muy bien", detalló.

"¿Tu mejor amante de qué país fue?", preguntó Pía Shaw y su compañera no tuvo tapujos. "En España, con un portugués, que era grandote como Ragnar Lodbrok en la serie Vikingos", describió la panelista y tomó por sorpresa a todos. "Yo decía: '¿qué hago acá?'", remató la invitada.

La sorpresiva declaración de Nazarena Vélez sobre su frecuencia sexual

Nazarena Vélez dejó a todos con la boca abierta en LAM (América TV) con una confesión sobre su intimidad.

image.png

Ángel de Brito le preguntó sobre la charla que estaban teniendo las angelitas antes de salir al aire y la actriz sorprendió con su respuesta.

"¿De qué estaban hablando antes de empezar el programa?", consultó el conductor.

Embed

"Estábamos hablando de tener relaciones sexuales en el mes... hay días que no", comentó Nazarena. "¡Cuando te viene la menstruación, decilo!", exclamó Yanina Latorre.

La actriz reveló que tiene una baja frecuencia sexual. "A mí no me gusta tener sexo. No me gusto mucho el sexo. Tengo que estar muy relajada", detalló.

"¿Por qué no te gusta el sexo?", quiso saber Andrea Taboada. "Me gusta, pero una o dos veces por semana. No todos los días", sostuvo.

Por último, Nazarena precisó cuál es para ella el horario ideal para tener relaciones. "A la mañana no, con el 'búfalo' en la boca, prefiero a la noche, que venga bañado, perfumado", concluyó.