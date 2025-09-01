A24.com

La Beriso vuelve al estadio Obras luego de 5 años

La banda de rock La Beriso se presenta en el estadio de Obras después de cinco años por la segunda parte de la gira por los 10 años de su disco Historias.

1 sept 2025, 09:00
La Beriso regresa al mítico estadio Obras después de cinco años con un show el sábado 15 de noviembre en el marco de la segunda parte de la gira de 10 años de Historias.

La banda de Avellaneda sigue escribiendo historia y en el marco de su gira de su exitoso disco la banda anunció un nuevo y esperado show en el legendario estadio Obras Sanitarias, donde volverán a presentarse después de 5 años, el próximo 15 de noviembre. Será la novena vez que la agrupación pise este emblemático escenario.

Este 2025, La Beriso celebra el décimo aniversario de su aclamado disco Historias, lanzado en 2015, un álbum que marcó un antes y un después en la carrera del grupo, consolidándolos como uno de los referentes más importantes del rock nacional.

Con Historias, la banda alcanzó el reconocimiento de disco de Oro y Platino, y sus canciones han superado los 1.000 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Luego de una primera parte de gira que fue un éxito, con más de 20 shows por todo Latinoamérica, La Beriso comienza la segunda etapa de este recorrido con un concierto que promete ser inolvidable.

Con un repertorio cargado de clásicos y nuevas versiones de sus temas más emblemáticos, la banda ofrecerá una noche única que recorrerá lo mejor de su discografía y la energía inconfundible que los caracteriza.

Un poco de historia de La Beriso

Formada en 1998 en Buenos Aires, La Beriso es considerada una de las bandas más influyentes del rock argentino. Con una trayectoria que abarca más de dos décadas, la banda ha logrado numerosos sold out en los principales escenarios del país y ha ganado el reconocimiento de la crítica y el público, tanto en Argentina como en el extranjero.

Además, su legado incluye colaboraciones con artistas internacionales y actuaciones frente a miles de personas en festivales de renombre.

El grupo está compuesto por Rolando “Rolo” Sartorio (voz y guitarra), Emiliano Mansilla (guitarra y coros), Ezequiel Bolli (bajo), Javier Pandolfi (batería), junto a los músicos invitados Conde Kung (teclados), Yamil López (guitarra y coros), Pablo Puntoriero (saxofón y percusión), Natalia Lanza Castelli y Mariana González (coros).

