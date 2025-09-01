La Beriso vuelve al estadio Obras luego de 5 años

Luego de una primera parte de gira que fue un éxito, con más de 20 shows por todo Latinoamérica, La Beriso comienza la segunda etapa de este recorrido con un concierto que promete ser inolvidable.

Con un repertorio cargado de clásicos y nuevas versiones de sus temas más emblemáticos, la banda ofrecerá una noche única que recorrerá lo mejor de su discografía y la energía inconfundible que los caracteriza.

la beriso.jpg

Un poco de historia de La Beriso

Formada en 1998 en Buenos Aires, La Beriso es considerada una de las bandas más influyentes del rock argentino. Con una trayectoria que abarca más de dos décadas, la banda ha logrado numerosos sold out en los principales escenarios del país y ha ganado el reconocimiento de la crítica y el público, tanto en Argentina como en el extranjero.

Además, su legado incluye colaboraciones con artistas internacionales y actuaciones frente a miles de personas en festivales de renombre.

El grupo está compuesto por Rolando “Rolo” Sartorio (voz y guitarra), Emiliano Mansilla (guitarra y coros), Ezequiel Bolli (bajo), Javier Pandolfi (batería), junto a los músicos invitados Conde Kung (teclados), Yamil López (guitarra y coros), Pablo Puntoriero (saxofón y percusión), Natalia Lanza Castelli y Mariana González (coros).