El video del brutal botellazo en la cabeza a un cronista de Desayuno Americano en el cierre de Javier Milei

"No quiero hechar culpas porque no sé que pasó. Estaba haciendo una nota a los encapuchados y me boló algo, creo que fue una botella", reconoció Mercatante segundos después de la salvaje agresión.

Lo que impactó en la frente del cronista de Desayuno Americano fue una botella cortada que le provocó una importante herida y requirió la atención y ayuda de distintos colegas.

Afortunadamente, Mercatante no tuvo heridas graves y rápidamente fue trasladado a una ambulancia que estaba en el lugar en donde fue antendido por personal médico.

En la previa de la presentación del presidente Javier Milei en el escenario, volaron piedras y una botella impactó de lleno en la cabeza del cronista que debió ser atendido de urgencia en el lugar.

La palabra del cronista de Desayuno Americano tras la salvaje agresión en Moreno

Este jueves, Cristian Mercatante estuvo en el piso del ciclo que conduce Pamela David por América Tv, Desayuno Americano, y contó cómo fue la grave agresión que recibió en el acto de Javier Milei como parte del cierre a las elecciones del próximo domingo en la Provincia de Buenos Aires.

"Estaba lleno de criaturas. Ya se sabía que lo más probable era que pase esto. No sé dónde vuela la botella, había encapuchados. Estoy cansado pero bien, no estoy dolorido, adrenalina pura. Cuando pasan este tipo de acciones me pasa que no puedo dormir", indicó con una apósito en su frente por la herida recibida horas atrás.

"Yo sentí como una piña, sentí la explosión del vidrio. Este impacto a un nene lo mata", dijo el cronista sobre el momento de tensión que pasó ayer cumpliendo su tarea periodística en Moreno.