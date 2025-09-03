Flor Vigna presentó su nuevo tema ¿y tiró un tremendo palito para Griselda Siciliani?

Ser"una Tatiana" es un concepto popularizado por el streamer Martín Cirio y refiere a una mujer que busca activamente conquistar a un hombre que ya está en una relación, y que además tiende a ocultar su participación en estos casos, haciéndose la desentendida o la víctima.

Luciano Castro y Griselda Siciliani reaccionaron a las declaraciones de Flor Vigna

Griselda Siciliani y Luciano Castro dieron una entrevista reveladora en Intrusos (América TV), donde respondieron a los polémicos dichos de Flor Vigna, quien aseguró haber vivido un "infierno" con el actor y, entre risas, afirmó que "está loco, ayúdenlo".

En ese marco, la pareja habló sobre esas declaraciones de la cantante y compartieron su opinión. "Puede decir lo que quiera, no tengo nada que decirte realmente", señaló primero Castro sobre los fuertes dichos de su ex.

Por su parte, Griselda Siciliani explicó: "No hablo de la intimidad de nadie, ni de la mía, ni la de otras personas. Y esas cosas son cuestión de intimidad. Está todo bien que otros quieran hablar de la intimidad, está bastante de moda, pero no, a mí no me gusta".

El actor agregó: "Yo por lo menos no hablo nunca de la intimidad de nadie y obviamente lo que no me gusta es que se metan con Griselda ni con nadie que yo quiero. Después cada uno puede decir lo que quiere".

El cronista le recordó a la actriz la declaración de Flor Vigna, donde mencionaba haber vivido un "infierno" con Castro, y Siciliani opinó con total sinceridad: "Respetemos lo que dice cada mujer: si una mujer dice que vive un infierno, respetemos lo que dice. Seguramente lo vivió, esa es mi opinión. Perdón que estés vos acá (le dijo a Castro). Si ella dice eso, respetémoslo, por algo será. Después cada uno habla de lo que quiere".

Finalmente, al ser consultado sobre su relación con su colega Gonzalo Heredia y los rumores de una fuerte pelea, Castro fue contundente: "Es mi amigo y hablo con él de toda la vida. La amistad va por otro lado, no tiene que ver con los proyectos".

Flor Vigna, tajante con Luciano Castro: "La pasé recontra mal"

La cantante Flor Vigna fue muy dura al hablar de su relación con Luciano Castro y de la separación. También reveló cuándo fue la última vez que mantuvieron contacto.

"Si yo te cuento todo lo que me pasó de repente en vez de hablar de cosas que yo le estoy metiendo en la vida, disciplina y todo mi tiempo, yo voy a ir con un cartelito de vuelta acá (señalando su frente)", comenzó en diálogo con Puro Show (El Trece).

Luego, se refirió a la ruptura: "Si bien me hicieron altas maldades y pasó de todo, si te las cuento termino victimizándome y dándole de vuelta al chisme".

"Hubo muy malos comportamientos en todo eso. Viví un recontra infierno que hay una parte de mi que le encantaría decir me pasó todo esto y otra parte de mi que dice no está bueno porque sino van a hablar todo el tiempo de esto", remarcó Vigna sobre por qué prefiere no dar demasiados detalles en público.

En esa línea, contó cuándo fue la última vez que habló con su ex: "Luciano me llamó cuando estaba en España". "¿Y qué onda?", quiso saber el cronista. Y ella contestó entre risas: "Está re loco, está re loco".

"No te voy a contar todo pero sí que la pasé recontra mal y después dije todo sirve para aprender en esta vida. La conversación fue en buenos términos porque yo siempre tengo buenos términos. Está loco, ayúdenlo", cerró contundente Flor Vigna.