Ximena Capristo reveló la peor traición de Eliana Guercio a 20 años del escándalo entre ellas

Eliana Guercio y Ximena Capristo tenían una profunda amistad hace veinte años cuando compartían cartel en las principales revistas del país pero de un día para el otro la relación se rompió por completo.
En el programa SQP, Ximena Capristo respondió a la crítica de Eliana Guercio y por primera vez contó el verdadero motivo de su pelea hace veinte años.
Guercio fue consultada por este tema en el streaming de Se picó y ahí fue crítica de su colega: "No había pica, a ella le habían ofrecido ser cabeza de compañía y a mí también (con Jorge Corona). Ella dijo que yo le saqué el cartel o algo así. ¿Me ves a mí peleando un cartel? Está odiada conmigo, no sé, no lo entendí nunca".
"Yo no hablo mal de nadie, ni de la gente que no quiero. Ya lo habíamos solucionado, nos abrazamos en un institucional de Telefe, llanto y todo. Y a los cuatro días matándome en LAM por una pelotudez", finalizó la esposa de Sergio Chiquito Romero dura con Capristo.
Lo cierto es que al repasar esta declaración, Ximena Capristo contó en Sálvese Quien Pueda (América TV) el verdadero motivo de su pelea con Eliana Guercio a dos décadas del escándalo, que lejos tuvo que ver con celos profesionales y que habría estado relacionado a una acción del ámbito privado.
“Eliana era mi amiga, se quedaba a dormir en mi casa. Le hizo una mala jugada a una amiga mía: le cagó el novio y a partir de ahí se pudrió todo”, dijo contundente la panelista. Y agregó: “Él era famoso, muy conocido, empresario. No era el novio de mi amiga pero estaban empezando a salir”.
“Ellas dos se pelean y todo queda mal. Nuestra relación a partir de ahí también se rompió. La relación quedó re mal por toda esta situación", reconoció Capristo, quien luego comentó que su otra amiga era Silvina Luna.
“Silvina después recompuso con todo el mundo, ella siempre fue más buena que yo”, admitió la ex vedette sin querer dar más detalles de esa historia y recordando a su gran amiga que falleció el 31 de agosto de 2023.
Ximena Capristo y Gustavo Conti, amigos de Silvina Luna, salieron al cruce de Luis Ventura ante la versión que contó en Secretos Verdaderos (América TV) de un supuesto romance del pasado entre la rosarina y Diego Maradona.
“Ustedes saben que fue un gran amor de Diego Armando Maradona. Esta historia de amor realmente existió y los encuentros y salidas fueron muy intensos y fuertes, con relagos costosísimos en algunos casos que significaba también lo que le pasaba a Maradona con Silvina“, dijo el periodista.
A lo que Gustavo Conti respondió furioso en un video en Instagram: “Están hablando de dos persona sque están muertas, Silvina y Maradona, nadie puede salir a desmentir, esa mentira que acaban de decir. La noche que Silvina estuvo con Maradona estuve yo toda la noche, Silvina se fue conmigo. Dicen que le regaló una cadena de oro blanca, esta cadena que está, miren. Esa cadena se la regaló Maradona a Silvina adelante mío mientras estábamos todos bailando esa noche que terminó de día y cada uno se fue a su casa porque Silvina se fue conmigo".
Y Ximena Capristo reconoció que era Maradona el que buscaba a Silvina Luna pero que nunca pasó nada entre ellos: "Diego estaba enloquecido con Silvina, la llamaba constantemente, la persiguió un montón. Y en esa fiesta en un country que fueron varios elencos, cayó Diego a la madrugada y Gus me llama. Diego la segunda vez que había visto a la gorda le regala esa cadena porque decía que era bellísima. Me consta que nunca salieron".