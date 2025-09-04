El desperado pedido de una ex Gran Hermano por la crisis que vive: "Necesito ayuda por favor"

Este proyecto personal, que nació con mucho esfuerzo, incluye un showroom ubicado en la zona del Bosque Peralta Ramos y también ventas online. Sin embargo, la caída de su cuenta principal afectó directamente la difusión y el alcance que había logrado durante años. “Tengo showroom en la zona del bosque Peralta Ramos y también vendo por internet. Las ventas online vienen bien pero también la muevo a través de mi Instagram, donde tenía casi 800 mil seguidores. Entonces, tengo la semana frenada y no puedo más”, concluyó, dolida y a la espera de que la plataforma le restituya su cuenta original.

image

Maypi Delgado lanzó una fuerte acusación contra la ex de su nuevo novio: "Tema muy delicado"

Maypi Delgado está en pareja desde hace poco tiempo con Matías Poropato, un empresario marplatense vinculado al rubro de la pesca. Desde su cuenta de Instagram, la ex participante de Gran Hermano lanzó un mensaje contundente dirigido a la ex pareja de Poropato.

"Dejá de molestarnos y meterte en nuestra relación porque se va a enterar todo el país de lo loca que estás! Es una advertencia", escribió la morocha, visiblemente molesta.

En una entrevista con el ciclo Intrusos, por América TV, Maypi compartió detalles sobre el buen momento que atraviesa con su nuevo novio y también habló del conflicto que él mantiene con su ex.

Embed

"Ustedes fueron testigos de la propuesta de novio. Justo se dio que él también me había propuesto esa misma noche ser su novia, fue como muy gracioso porque yo se lo dije por tele y él me lo propuso en el bar", relató la ex GH, entre risas.

Respecto al fuerte posteo que realizó, explicó: "Canalicé por ese lado, no es algo que quiero hablar porque es un tema muy delicado. Con Lucas estamos increíble y vamos a seguir increíble por más que haya lo que haya en el medio molestando".

A pesar del conflicto, Maypi aseguró que la situación los fortaleció como pareja: "Esto nos unió más todavía y nos hizo más fuertes a nosotros. Él está resolviendo de otras maneras".

Por otro lado, también mencionó que logró recomponer el vínculo con Matías Ricciardelli, padre de su hija India. "Regularizamos la cuota alimentaria y teníamos un problema que no me firmaba papeles para que pueda viajar al exterior y yo estoy 100% con India, lo pudimos charlar y ahora estamos bárbaro, lo resolvimos re bien, cuando hay personas sanas que quieren estar bien se puede", concluyó.