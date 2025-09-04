A24.com

MAL MOMENTO

El desperado pedido de una ex Gran Hermano por la crisis que vive: "Necesito ayuda por favor"

Una ex Gran Hermano se volcó a las redes sociales para hacer un descargo y compartir un pedido de ayuda con sus seguidores.

4 sept 2025, 13:19
Maypi Delgado, conocida por su participación en Gran Hermano y por su activa presencia como influencer, encendió las alarmas en redes sociales tras realizar un desesperado pedido de ayuda. La modelo, actualmente radicada en Mar del Plata junto a su hija India de dos años, sorprendió a sus seguidores al abrir una nueva cuenta de Instagram luego de perder, de manera repentina, su perfil original con casi 800 mil seguidores. Esta cuenta representaba su principal fuente de ingresos, por lo que la situación la dejó en una posición crítica.

En diálogo con la revista Pronto, Maypi relató su angustia: “Necesito por favor ayuda. Trabajo mucho con mis redes sociales y a mi cuenta de Instagram me la cancelaron en la Argentina. Sigue funcionando afuera del país pero no aquí. No sé el motivo, nadie me lo dice y me quiero morir porque es mi fuente de ingresos”. La noticia la tomó completamente por sorpresa, sin previo aviso ni explicaciones. “Estoy ahora con una cuenta nueva de Instagram, que es @maypidelgadosi, y ya llegué en estos días a los 60 mil seguidores. Por suerte, estoy trabajando con algunas agencias que me están dando una mano y me están tratando de ayudar pero no se sabe cuál fue la razón”, agregó.

A pesar del apoyo que está recibiendo, Delgado confesó no entender qué pudo haber provocado la cancelación de su cuenta. “No hay nada que yo haya hecho como para que me perjudiquen así. Fue de un momento para el otro y sin aviso. Me levanté el lunes sin mi Instagram y yo laburo con eso. Me quedé sin laburo de un día para el otro”, expresó visiblemente afectada.

maypi delgado .jpg

Mientras intenta recuperar su perfil original, Maypi continúa apostando a su emprendimiento de ropa infantil, @minimaybebes, al que dedica gran parte de su tiempo. Ahora estoy tratando de remontarla en este nuevo Instagram e intentando recuperar el original, que tenía más de 800 mil seguidores y me estaba dando de comer. Además, sigo con su marca de ropa para niños @minimaybebes y estoy abocada fuerte a eso”, explicó.

Este proyecto personal, que nació con mucho esfuerzo, incluye un showroom ubicado en la zona del Bosque Peralta Ramos y también ventas online. Sin embargo, la caída de su cuenta principal afectó directamente la difusión y el alcance que había logrado durante años. Tengo showroom en la zona del bosque Peralta Ramos y también vendo por internet. Las ventas online vienen bien pero también la muevo a través de mi Instagram, donde tenía casi 800 mil seguidores. Entonces, tengo la semana frenada y no puedo más”, concluyó, dolida y a la espera de que la plataforma le restituya su cuenta original.

image

Maypi Delgado lanzó una fuerte acusación contra la ex de su nuevo novio: "Tema muy delicado"

Maypi Delgado está en pareja desde hace poco tiempo con Matías Poropato, un empresario marplatense vinculado al rubro de la pesca. Desde su cuenta de Instagram, la ex participante de Gran Hermano lanzó un mensaje contundente dirigido a la ex pareja de Poropato.

"Dejá de molestarnos y meterte en nuestra relación porque se va a enterar todo el país de lo loca que estás! Es una advertencia", escribió la morocha, visiblemente molesta.

En una entrevista con el ciclo Intrusos, por América TV, Maypi compartió detalles sobre el buen momento que atraviesa con su nuevo novio y también habló del conflicto que él mantiene con su ex.

Embed

"Ustedes fueron testigos de la propuesta de novio. Justo se dio que él también me había propuesto esa misma noche ser su novia, fue como muy gracioso porque yo se lo dije por tele y él me lo propuso en el bar", relató la ex GH, entre risas.

Respecto al fuerte posteo que realizó, explicó: "Canalicé por ese lado, no es algo que quiero hablar porque es un tema muy delicado. Con Lucas estamos increíble y vamos a seguir increíble por más que haya lo que haya en el medio molestando".

A pesar del conflicto, Maypi aseguró que la situación los fortaleció como pareja: "Esto nos unió más todavía y nos hizo más fuertes a nosotros. Él está resolviendo de otras maneras".

Por otro lado, también mencionó que logró recomponer el vínculo con Matías Ricciardelli, padre de su hija India. "Regularizamos la cuota alimentaria y teníamos un problema que no me firmaba papeles para que pueda viajar al exterior y yo estoy 100% con India, lo pudimos charlar y ahora estamos bárbaro, lo resolvimos re bien, cuando hay personas sanas que quieren estar bien se puede", concluyó.

maypi delgado contra la ex de su pareja.jpg

     

 

