La desilusión de Felipe Fort con la empresa familiar tras rechazarle una propuesta: "Me dijeron..."

Fue allí que Toto Kirzner, integrante del programa, le pidió en tono de ruego: “¿No me lo podés armar solo para mí? Me lo armás solo para mí. Yo te lo pago, te lo juro. Quiero tener un Marroc gigante“. “Podemos hacer una receta en vivo haciendo un Marroc más grande”, propuso entonces Felipe ante el pedido del hijo de Adrián Suar y Araceli González.

Vale recordar que ésta no es la primera vez que recibe un no como respuesta por parte de los integrantes de su familia que conforman la dirección de la fábrica chocolatera. Hace algunos años. su primo Thomas confió que no habían querido agrandar la golosina porque “alguien no quiso que saliera”.

Así como también, allá por 2022, había dicho que el chocolate que trae fragmentos de poesías también se modificaría. La idea era ponerle las populares e icónicas frases de su padre. Pero lo cierto es que hasta el momento, nada de eso logró concretarse.

La ex de Felipe Fort no se guardó nada y confirmó que él la engañó con su mejor amiga

Después de meses de rumores y especulaciones, en julio de este año Priscila Godoy, la exnovia de Felipe Fort, decidió romper el silencio y contar la verdad sobre su separación del hijo de Ricardo Fort.

La relación se había hecho pública a fines de 2022, pero en abril del año pasado sorprendieron al confirmar la ruptura luego de que ambos borraran de sus redes sociales todas las fotos en pareja. En ese momento, Marta Fort, hermana de Felipe, intentó bajar el tono de la polémica asegurando que “solo se habían tomado un tiempo” y que “no hubo peleas”.

Sin embargo, esa versión empezó a desmoronarse con el paso de los meses. Así, a través de su cuenta de Instagram, Priscila respondió a una seguidora que le mencionó la separación y dejó al descubierto que el quiebre se debió a una traición y no precisamente de ella.

“Hermana, ¿cómo hiciste para aguantar todo lo que aguantaste encima viniendo de tu amiga?”, le preguntaron. Y la influencer contestó sin rodeos: “Dios los cría y el diablo los amontona. Me hicieron un gran favor, soy muy feliz ahora”.

Y aunque evitó dar nombres, sus palabras dejaron entrever que la infidelidad habría involucrado no solo a Felipe, sino también a alguien muy cercano a ella.