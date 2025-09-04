La aniquiladora respuesta de Eliana Guercio a Ximena Capristo después de su grave acusación: "Adicta a..."

Embed

De esta manera, primeramente compartió un extracto de un antiguo programa de Intrusos en el que Marcelo Polino contaba que Capristo era quien le filtraba información contra sus compañeras del elenco teatral de aquel momento. "El tiempo desnuda verdades. Yo lo supe esa misma noche. Pasaron 20 años", escribió entonces Guercio sobre las imágenes.

Y no conforme con ello, sumó a la pelea a Marixa Balli, otra exvedette que tampoco se lleva bien con la actual panelista del programa que conduce Yanina Latorre en la pantalla de América TV: "Vos también fuiste víctima de la mitómana".

En tanto, minutos después la mujer de Sergio Chiquito Romero subió otra historia virtual en la que le asestó su estocada final a Ximena al compartir una letal frase que dice "No discutas sobre verdades con adictos a la mentiras", lo que hace suponer que esta pelea seguramente continuará. ¡Tremendo!

IG Eliana Guercio respuesta a Capristo

Ximena Capristo recordó la peor traición de Eliana Guercio a 20 años del escándalo entre ellas

Hace dos décadas, Eliana Guercio y Ximena Capristo eran grandes amigas y compartían cartel en las principales revistas del país. Sin embargo, la relación se rompió de manera abrupta y hasta ahora se creía que el conflicto había sido por celos profesionales.

En una entrevista en Se picó, Guercio había explicado que todo se originó porque ambas recibieron propuestas para ser cabeza de compañía. “Ella dijo que yo le saqué el cartel. ¿Me ves a mí peleando un cartel? Nunca lo entendí”, aseguró la esposa de Sergio “Chiquito” Romero.

Pero Capristo, al repasar esas declaraciones en Sálvese Quien Pueda (América TV), decidió contar su versión de los hechos. “Eliana era mi amiga, se quedaba a dormir en mi casa. Le hizo una mala jugada a una amiga mía: le cagó el novio y a partir de ahí se pudrió todo”, lanzó sin filtros.

Embed

La panelista aclaró que no se trataba de una relación formal, pero sí de un incipiente vínculo sentimental: “Él era famoso, muy conocido, empresario. No era el novio de mi amiga, pero estaban empezando a salir”.

Capristo explicó que aquella situación derivó en una fuerte pelea entre Guercio y su amiga, lo que terminó repercutiendo en su propio vínculo con la actual panelista. “Nuestra relación a partir de ahí también se rompió. Quedó todo re mal”, reconoció.

Finalmente, mencionó que la amiga en cuestión era Silvina Luna, a quien recordó con cariño tras su fallecimiento en 2023: “Silvina después recompuso con todo el mundo, ella siempre fue más buena que yo”.