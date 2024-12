La picantísima final que predijo Brian Lanzelotta para el Cantando 2024

Si bien su compañera eligió a Pepe Ochoa como candidato, Brian elevó la apuesta y confesó: “A mí me gustaría mi final, por quien me veo y me parece que podría ser una gran final, con Tyago Griffo”.

“Desde el tema artístico me parece que es un gran rival y sería un gran desafío poder competir”, justificó el cantante destacando el talento que demostró su compañero a lo largo del programa.

Cabe destacar, que ambos pasaron por momentos tensos en el certamen y las cosas entre ellos se complicaron aún luego de un fuerte cruce entre Brian y la mamá Tyago, Gladys La Bomba Tucumana.

La Bomba Tucumana y Brian Lanzelotta revivieron un fuerte enfrentamiento en el Cantando 2024

Brian Lanzelotta y Tyago Griffo se presentaron en el Cantando 2024 (América) y salió a la luz una fuerte polémica que ocurrió entre ambos a raíz de una guerra con Gladys La Bomba Tucumana.

“¿Cómo está la relación con Tyago? Me cuentan los expedientes que los habían puesto en el mismo camarín y vos decidiste irte a otro”, deslizó en la gala el jurado Marcelo Polino.

En ese mismo instante, desde el streaming, Mariano De La Canal agregó: “Está pelea viene de hace rato, porque Tyago, Brian y La Bomba tuvieron un cruce en el último Bailando. No es de ahora. Hay que ver si está todo bien entre Brian y La Bomba".

“Lo que hice una vez, es que tuve una gentileza con Brian, porque era un colega, y esta es realidad. Lo querían linchar en mi provincia porque había hecho una broma, yo lo entendí y puse la cara por él, lo defendí y eso me unió a él. Un vínculo bonito”, recordó Gladys.

Sin embargo, continuó: “Después un día tuvimos un cruce que la verdad fue violento y bastante feo. Hace ocho años. Todo cambia, todo pasa, las personas cambiamos y evolucionamos, en mi caso, para bien. No sé el si se habrá quedado con esas cosas porque el otro día de la nada votó a Tyago….”.

“Si vamos a contar las cosas, yo tampoco voy a hablar mal, pero vamos a decir las cosas claras. Yo no te había pedido que vos hagas eso y a mí no me echaron de Tucumán. Así y todo se lo agradecí y yo no me burlé de nadie, fue un músico mío. Yo me tuve que comer un garrón, como siempre, que no pasa nada, pero vamos a decir las cosas como son”, contestó Brian.

Luego, aclaró: “El enojo es porque en una pelea que ella tenía con Marcela Baños, a mi me preguntaron a quién prefería y yo dije que tenía que vínculo con Marcela y que a ella la había visto una sola vez que tuvo la atención conmigo”.

“De ahí ella llamó en vivo al programa y se enojó conmigo porque dijo que yo era un desagradecido. Fue eso, y después escaló a la violencia, que están los videos, y yo dije acá no retomo ningún vínculo. Con Tyago no tuve un enfrentamiento, viene a colación de que es el hijo de la persona con la que tuve diferencias”, siguió.

Por último, hizo referencia a la votación y explicó: “Todos votaban por estrategia, que no se entendía cuál era, y yo lo voté porque no tenemos vínculo. Entonces yo voy a votar por afinidad, si no hay afinidad, lo voto”.