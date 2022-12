La bronca del Pollo Álvarez por tener que abandonar Qatar: "Como empleado, acato órdenes"

"Me debo a mi trabajo, es el que me puso en este lugar de privilegio, es el que me permitió también ver 4 partidos de la selección, conocer otra cultura y también y lo más importante ver jugar a MESSI en lo que se dice que es su último mundial aunque no queramos aceptarlo. Y sobre todo, poder entrevistarlo dos veces. Es cierto que desde que laburo siendo un pibe, a los 16 años, siempre priorice mi trabajo por sobre cualquier otra cosa y eso no siempre es bueno. Amo mi trabajo y también como la gran mayoría, siempre necesite trabajar y necesito", continuó.

pollo alvarez 2.jpg

"Mi presente hoy me hubiese permitido quedarme a ver a la selección y quedarme en Qatar. Y lo sentí como un muy lindo mimo cuando empezaron a ofrecerme de todo para hacerlo, pero esto no es una cuestión económica. En mi laburo querían que vuelva y ya conduzca desde Bs.As. y lo entiendo. Tal como hice siempre y como cualquier empleado vuelvo y acato órdenes", continuó.

"Lamento mucho no poder seguir disfrutando de esta hermosa selección llena de gente que quiero pero fue HERMOSO lo que viví y ahora alentaré desde casa como corresponde, GRACIAS POR TANTA BANCA y aguante ARGENTINA", cerró el Pollo Álvarez, notablemente enojado y triste.

image.png

El desesperado pedido que hizo Tefi Russo por el Pollo Álvarez desde Qatar

Tras la tensión y censura que vivió al transmitir desde las calles de Qatar por las estrictas normas de allí, El Pollo Álvarez atraviesa un drama que hizo público su esposa, Tefi Russo, desde las redes sociales.

Desde sus historias de Instagram, la mujer del conductor de Nosotros a la mañana, El Trece, dio detalles de lo que pasa con su marido en Qatar y su inminente regreso a la Argentina.

"Este señor se va a volver hoy. Todos queriéndose ir y él se vuelve. Ya no hay presupuesto para bancar el móvil, los cambios de pasaje, etc. Marcas por favor. No se puede volver. A dónde va este hombre? Quiero que no se suba al avión en el último minuto tipo novela y alguien lo salve", explicó Tefi Russo.

pollo alvarez.jpg

"Si tiene que dormir así, en el piso no hay problema. Cómo él no lo va a pedir. Lo pido yo", añadió con una foto de su pareja durmiendo en el suelo y tapado.

Y luego aclaró, remarcando que es un viaje muy caro y que la productora del ciclo cumplió: "El presupuesto que se necesita no es para el Pollo, es para bancar el gasto de salir desde allá. De hecho, pierde laburos por quedarse pero no pasa nada. Se tiene que quedar".