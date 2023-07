La charla privada que tuvieron Ángel de Brito y Jorge Lanata tras un tenso cruce

Esta semana, en DDM, Jorge Lanata le hizo una pase de factura al conductor de LAM. "Ángel de Brito, que es un tipo que yo quiero, iba a decir quería.... pero bueno, quiero. Ángel llevó a una chica a LAM, que está un poco desequilibrada, a denunciar al padre. Hablo de la hija de Jorge Rial. A mí no me pareció bien, me pareció un exceso", afirmó.

"¿Yo qué hice? Lo invité a la radio y estuvimos una hora en la radio discutiendo si era o no un límite que había que pasar. Ángel frente a lo que dije, me puso: inmundo. Me parece injusto. No fue lo que yo hice con él", remarcó.

Lanata enfatizó que aún está ofendido con el conductor de LAM: "Me dolió lo de Ángel porque yo tenía consideración por él. No me dio la oportunidad que yo sí le di a él".

Jorge Lanata Angel de Brito.jpg

La reconciliación de Jorge Lanata y Ángel de Brito

Este viernes en LAM, Ángel de Brito contó que tuvo una charla privada con Jorge Lanata, en la cual decidieron dejar este pequeño escollo en el pasado.

"Le dije: 'Jorge, ¿cómo te voy a decir inmundo a vos?'", reveló el conductor. "Yo estaba viendo el programa en vivo y me salió poner eso en Twitter", agregó.

Ángel buscó la conversación con Jorge Lanata en su teléfono y leyó cuál fue la respuesta de su colega. "Le escribí el día del amigo. Le expliqué que eso no era por él", acotó.

Y por último, el conductor de LAM remató: "Me puso: 'todo bien, hacemos las pases, I love you (te amo)'".