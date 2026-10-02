La China Ansa y La Negra Vernaci no se aguantan y protagonizaron otro duro cruce en MasterChef: "Que haga terapia"

Pero el momento más divertido llegó cuando Wanda volvió a meterse en la situación y reparó en dónde estaba ubicada La China Ansa. "China, tuviste muchos problemas trabajando cerca de La Negra, pero de vuelta estás atrás de La Negra", le comentó.

La respuesta de Ansa fue contundente y volvió a dejar expuesta la particular relación entre ambas. "Sí, no me la puedo sacar de encima", lanzó.

Lejos de dejar pasar el comentario, La Negra respondió inmediatamente: "Me sigue, Me sigue". Y la réplica de La China no tardó en llegar: "Yo no te aguanto". El ida y vuelta continuó durante unos segundos más. "No, pero no me sigas más", le dijo Vernaci. "No, ella se mete en mi camino", dijo La China.

La situación generó risas y comentarios dentro del programa, aunque la tensión entre ambas parece venir de antes. De hecho, La Negra volvió a referirse al tema en su entrevista individual y lanzó una particular sugerencia: "Ay, mi amor, vayan al psicólogo, hagan terapia", opinó La Negra.

Cómo fue el picante ida y vuelta entre La Negra Vernaci y La China Ansa tras lo sucedido en MasterChef

El debut de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó uno de los momentos más incómodos de la noche cuando La China Ansa y La Negra Vernaci protagonizaron un tenso cruce durante una de las primeras pruebas de la competencia. Ambas comunicadoras quedaron emparejadas para afrontar un desafío culinario y, desde el comienzo, quedó claro que la dinámica entre ellas no fluía como esperaban.

Tras la presentación oficial de cada una de las figuras convocadas al certamen, la producción dispuso una consigna grupal que exigía cocinar en duplas. Los equipos no fueron elegidos por afinidad ni estrategia, ya que la conformación se resolvió completamente al azar mediante un sorteo, dejando a los participantes sin posibilidad de decidir quién sería su compañero de trabajo.

Fue justamente esa mecánica la que terminó reuniendo a Ansa y Vernaci en la misma estación de cocina. Sin entusiasmo por compartir la tarea, ambas hicieron notar casi de inmediato su descontento con el resultado. Incluso, las cámaras captaron comentarios y gestos que reflejaban la incomodidad de tener que elaborar juntas la preparación asignada.

La secuencia expuso las distintas miradas que tenían sobre la forma de encarar el desafío y coordinar el trabajo. Si bien las imágenes se vieron recién con la emisión del programa, la situación ya había tomado estado público días atrás. En aquel momento, La China había hablado sobre el conflicto y había contado que el desencuentro se originó porque ninguna de las dos conseguía coincidir en la manera de resolver la prueba.

De todos modos, hasta entonces Ansa había preferido no entrar en demasiados detalles acerca de lo ocurrido durante las grabaciones. Su relato se había centrado únicamente en describir algunos de los obstáculos que enfrentaron al momento de cocinar en conjunto, sin profundizar en las diferencias que surgieron entre ambas dentro del reality.