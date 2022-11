La China Suárez confesó si tendría un hijo con Rusherking

china suarez.jpg

"¿Tendrías otro hijo Chinita?", le consultaron a Suárez, en medio del gran momento que atraviesa en pareja con el cantante Rusherking.

A lo que ella contestó contundente: "Estoy muy bien con tres ji, ji, ji", sentenció la mamá de Rufina -hija que tiene con Nicolás Cabré- y de Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

Además, dijo que su sueño es ir a Japón, ante la pregunta de un seguidor: "Mi sueño. Falta menos", contó.

china suarez 1.jpg

Las fotos del apasionado reencuentro entre la China Suárez y Rusherking

La China Suárez no para de trabajar, y en la segunda quincena de octubre viajó Qatar para cumplir con unos compromisos laborales que la tuvieron alejada de su novio, Rusherking.

Es por que la parejita feliz se reencontró hace unos días, y a través de sus redes sociales, ambos compartieron las fotos del apasionado reencuentro.

El músico dio un recital en Córdoba, y hasta allí se fue la ex de Benjamín Vicuña para encontrarse con el ex de María Becerra. En su cuenta de Instagram, la actriz le dedicó un dulce mensaje.

china suarez rusherking 1.jpg

"Que manera de iluminar mi vida. Que manera de llenar todo de amor. Que manera de hacerme sentir amada. Que manera", escribió la actriz en la publicación que en tan sólo segundo cosechó miles de likes.

Rusherking no se quedó atrás, y no sólo le respondió la publicación con la frase "Me tenés loco mi amor. Te amo", sino que también compartió las imágenes del reencuentro en su cuenta, con la leyenda "Mi amoooor".

La mamá de Rufina, Amancio y Magnolia compartió, además, un video desde su cuenta de Tik Tok, donde muestra toda la intimidad del motorhome del cantante.