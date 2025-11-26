La China Suárez fue letal al hablar por primera vez de Wanda Nara: "Es penoso vivir..."

Con evidente cansancio pero decidida a expresarse, la China Suárez dejó en claro que nunca existió una amistad entre ellas. "Nunca fuimos amigas", sentenció.

¿Qué fue lo primero que hicieron Mauro Icardi y La China Suárez apenas regresaron a Turquía?

Apenas llegaron a Turquía, Mauro Icardi volvió a demostrar que no pierde ni el humor ni su costado romántico, incluso después de un largo viaje. A horas de pisar Estambul, el delantero se instaló en su imponente living, un espacio con una decoración digna de catálogo, donde destaca el león que identifica al Galatasaray y un televisor de grandes dimensiones que se asemeja a una pantalla de cine. En lugar de relajarse con una película clásica, decidió subir una historia que hizo sonreír a todos: tenía todo preparado para ver “La hija del fuego”, la serie protagonizada por su pareja, China Suárez.

Junto a la imagen, Icardi escribió la frase “Maratón con mi amor”, acompañada por un conjunto de emoticones que decían más de lo que cualquier corazón podría expresar. Entre pochoclos, una claqueta de cine y una casita que insinuaba un plan completamente hogareño, el futbolista dejó claro que la velada tendría un único objetivo. Como toque final, coronó el nombre de su pareja con un emoji de fuego, un guiño directo al título de la serie y al vínculo que comparten.

Sin embargo, lo que más llamó la atención entre quienes siguen de cerca a la pareja fue un detalle inesperado: la serie no estaba reproducida ni en turco, el idioma del país donde reside, ni en español. En cambio, Icardi la puso en inglés, algo que muchos interpretaron como una muestra de entusiasmo, esfuerzo o simplemente buena predisposición para acompañar a su compañera. Para algunos, la elección del idioma fue un gesto que sumó aún más ternura a la escena.

La foto, con el living casi cinematográfico y el televisor destacando la imagen de la actriz, se viralizó rápidamente. Entre los seguidores de ambos, la iniciativa se leyó como una combinación de apoyo incondicional y guiño romántico, con un toque inevitable de estrategia publicitaria. Después de todo, no todos deciden comenzar una maratón en otro idioma apenas pisan su casa, y el gesto de Icardi no dejó dudas sobre sus intenciones: acompañar a su pareja y compartir el entusiasmo por su nuevo proyecto.