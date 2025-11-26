La China Suárez fue letal al hablar por primera vez de Wanda Nara: "Es penoso vivir..."
En una nota con Puro Show, La China Suárez sorprendió a todos al pronunciarse sobre Wanda Nara, con quien mantiene una guerra eterna.
26 nov 2025, 14:06
La China Suárez se cansó del silencio y, después de ofrecer entrevistas en los programas de Mario Pergolini y Moria Casán, volvió a hablar de todo en Puro Show (El Trece). Y cuando se dice “todo”, el foco inevitablemente recae en un nombre que durante mucho tiempo pareció prohibido para la actriz: la figura de Wanda Nara. Tras haber evitado mencionarla durante meses, la actriz habló de manera directa sobre la mediática, dejando atrás la distancia que había sostenido hasta ahora.
En esta nueva aparición pública, Suárez respondió a los rumores difundidos en el mismo ciclo acerca de “el ejército de trolls de Wanda”, una expresión que alude a supuestas fanáticas de la empresaria que se organizarían para dejarle comentarios negativos en redes. Frente a ese planteo, Pampito fue al punto al consultarle: “¿Qué te pasa cuando te enterás que la ex de tu actual está detrás de esta situación de organizar gente para que te insulte en las redes, o que sus amigas están detrás?”. La respuesta de la actriz fue categórica: “A mí me da lástima en general, no es algo que me enoje o me dé bronca. Es penoso tener que vivir tu vida pendiente de hacerle daño a otra persona, encima debe gastar plata porque gratis no debe ser”.
Lejos de mantener abierta alguna posibilidad de diálogo, Suárez fue clara sobre qué haría si se cruzara con Nara: “No le diría nada a Wanda si me la cruzo, no me van a sacar ningún título respecto a ese tema. Yo, diga lo que diga, hay muchos medios que están siempre pensando qué conviene, estar del lado de la parte que habla siempre y estar en contra de la parte que no habla”, sostuvo, apuntando a la forma en que —según ella— ciertos medios eligen priorizar las versiones de la empresaria.
Además, se refirió a los rumores sobre una supuesta amistad entre ambas, alimentados especialmente por un vivo de Instagram que compartieron durante la pandemia, cuando Wanda seguía en pareja con Icardi y el Wandagate no había explotado aún. Sobre ese episodio, explicó: “Es como que vos hagas un vivo ahora y yo me meta a saludarte. En la pandemia todos lo hacíamos y se metía un montón de gente famosa. El famoso ‘Me muero’ fue por una frase que me pegó un amigo que se fue a vivir en México. El problema es que en este ambiente si le contesto una historia a alguien ya piensan que somos amigos. ¿En qué momento la amistad es eso?”.
Con evidente cansancio pero decidida a expresarse, la China Suárez dejó en claro que nunca existió una amistad entre ellas. "Nunca fuimos amigas", sentenció.
¿Qué fue lo primero que hicieron Mauro Icardi y La China Suárez apenas regresaron a Turquía?
Apenas llegaron a Turquía, Mauro Icardi volvió a demostrar que no pierde ni el humor ni su costado romántico, incluso después de un largo viaje. A horas de pisar Estambul, el delantero se instaló en su imponente living, un espacio con una decoración digna de catálogo, donde destaca el león que identifica al Galatasaray y un televisor de grandes dimensiones que se asemeja a una pantalla de cine. En lugar de relajarse con una película clásica, decidió subir una historia que hizo sonreír a todos: tenía todo preparado para ver “La hija del fuego”, la serie protagonizada por su pareja, China Suárez.
Junto a la imagen, Icardi escribió la frase “Maratón con mi amor”, acompañada por un conjunto de emoticones que decían más de lo que cualquier corazón podría expresar. Entre pochoclos, una claqueta de cine y una casita que insinuaba un plan completamente hogareño, el futbolista dejó claro que la velada tendría un único objetivo. Como toque final, coronó el nombre de su pareja con un emoji de fuego, un guiño directo al título de la serie y al vínculo que comparten.
Sin embargo, lo que más llamó la atención entre quienes siguen de cerca a la pareja fue un detalle inesperado: la serie no estaba reproducida ni en turco, el idioma del país donde reside, ni en español. En cambio, Icardi la puso en inglés, algo que muchos interpretaron como una muestra de entusiasmo, esfuerzo o simplemente buena predisposición para acompañar a su compañera. Para algunos, la elección del idioma fue un gesto que sumó aún más ternura a la escena.
La foto, con el living casi cinematográfico y el televisor destacando la imagen de la actriz, se viralizó rápidamente. Entre los seguidores de ambos, la iniciativa se leyó como una combinación de apoyo incondicional y guiño romántico, con un toque inevitable de estrategia publicitaria. Después de todo, no todos deciden comenzar una maratón en otro idioma apenas pisan su casa, y el gesto de Icardi no dejó dudas sobre sus intenciones: acompañar a su pareja y compartir el entusiasmo por su nuevo proyecto.