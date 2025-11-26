En medio del conflicto con Benjamín Vicuña, la China Suárez contó qué pasará con sus hijos en las fiestas

Así las cosas, tras relatar lo enamorada que está del ex de Wanda Nara y cuánto la ayuda a acostumbrarse a la vida en Turquía, la China Suárez reveló que hasta ahora no tienen nada decidido con relación a la organización de la fiesta navideñas y de fin de año.

Frente a la directa consulta de dónde celebrarán estas fiesta, Eugenia fue clara y directa. “Todavía no sabemos, porque están viendo si le ponen un partido a Mauro en una fecha”, señaló la actriz, si bien dejó en claro que desde hace tiempo tiene un acuerdo al respecto tanto con Cabré como con Vicuña. “Tengo el arreglo con los padres de mis hijos como todos los años: una fiesta la pasan conmigo y otra con ellos”, explicó al tiempo que sentenció que “es indistinto si lo pasamos acá o allá”.

china suarez e hijos

Qué dijo la China Suárez frente a la consulta de si planea tener hijos con Mauro Icardi

A punto de celebrar su primer aniversario de noviazgo desde aquel posteo de enero donde blanquearon su vínculo, la China Suárez y Mauro Icardi atraviesan un presente inmejorable y cada vez se dejan ver más unidos.

En medio del revuelo por el estreno de Hija del fuego, la venganza de la bastarda (Disney+), la actriz se conectó desde Turquía con el ciclo Puro Show (El Trece) y abrió su corazón sobre distintos aspectos de su vida personal y laboral.

La artista explicó que suele ser muy cuidadosa cuando en las entrevistas le preguntan por terceros. "A mí lo que me pasa en las notas cuando me preguntan por otras personas es que nunca contesto. Hay cosas que para mí son importantes y otras que no lo son. Yo me enamoré, lo conté muchas veces", expresó con franqueza.

En ese momento, Pampito no dudó en ir al hueso y lanzó una consulta directa: "Te voy a hacer la pregunta tía, ¿tienen ganas de ser papás? ¿Lo charlan o no?". Entre risas, la China respondió primero con humor: "Ya somos papás".

Luego, más seria, amplió su postura y dejó en claro que la maternidad no es algo que esté evaluando en el corto plazo. Según explicó, tanto ella como Icardi están enfocados en disfrutar de la dinámica actual sin presiones adicionales. "No es algo que sea un proyecto así cercano, estamos muy bien así. Estamos tratando de acomodarnos a esta nueva vida, yo sobre todo, que voy y vengo con mis hijos", señaló, en referencia a Rufina, Magnolia y Amancio.

También reconoció que, si bien de más joven imaginaba una familia mucho más numerosa, la realidad la llevó a repensar ese deseo. "Ya tengo tres hijos también, es verdad, cuando era más chica mi sueño hubiese sido tener diez, pero cuando uno los empieza a tener es distinto a la fantasía", reflexionó con total honestidad.

Para cerrar, remarcó que hoy está enfocada en equilibrar la maternidad con su carrera actoral. "Estoy muy feliz con mis tres hijos y con la relación de poder disfrutarlos y trabajar también, hacer una serie. Estuve muchos años embarazada y con hijos chiquitos y me encantó y los llevaba a todos lados, pero no es un proyecto así cercano", concluyó, descartando así la posibilidad de un embarazo próximo junto a Mauro Icardi.