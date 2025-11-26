La China Suárez confesó si planea tener un hijo con Mauro Icardi: "Estamos..."

Luego la actriz profundizó sobre este tema y aclaró que por el momento se encuentran disfrutando del presente y no está en sus planes volver a ser madre en el corto tiempo.

"No es algo que sea un proyecto así cercano, estamos muy bien así. Estamos tratando de acomodarnos a esta nueva vida, yo sobre todo yo, que voy y vengo con mis hijos", indicó la madre de Rufina, Magnolia y Amancio.

Y remarcó: "Ya tengo tres hijos también, es verdad cuando era más chica mi sueño hubiese sido tener diez pero cuando uno los empieza a tener es distinto a la fantasía".

"Estoy muy feliz con mis tres hijos y con la relación de poder disfrutarlos y trabajar también, hacer una serie. Estuve muchos años embarazada y con hijos chiquitos y me encantó y los llevaba a todos lados, pero no es un proyecto así cercano", finalizó la China Suárez descartando por el momento la posibilida de un embarazo con Mauro Icardi.

La picante aclaración de la China Suárez al hablar a fondo sobre la guerra con Wanda Nara

La China Suárez sorprendió en la misma nota con Puro Show al hablar de manera directa sobre el conflicto que mantiene hace años con Wanda Nara, ex pareja de Mauro Icardi.

“¿Qué te pasa cuando te enterás que la ex de tu actual está detrás de esta situación de organizar gente para que te insulte en las redes, o que sus amigas están detrás?”, le consultó el conductor Pampito ante la versión de un ejército de trolls que movilizaría la mediática contra ella desde las redes.

A lo que la China respondió de manera categórica: “A mí me da lástima en general, no es algo que me enoje o me dé bronca. Es penoso tener que vivir tu vida pendiente de hacerle daño a otra persona, encima debe gastar plata porque gratis no debe ser”.

Y explicó qué actitud tomaría en caso de que se encuentre en persona con ella: “No le diría nada a Wanda si me la cruzo, no me van a sacar ningún título respecto a ese tema. Yo, diga lo que diga, hay muchos medios que están siempre pensando qué conviene, estar del lado de la parte que habla siempre y estar en contra de la parte que no habla”.

En cuanto a los rumores de una supuesta antigua amistad con Wanda Nara, alimentados especialmente por un vivo en Instagram que compartieron durante la pandemia antes de que explote el escándalo entre las dos, la actriz fue contundente: "Nunca fuimos amigas. Es como que vos hagas un vivo ahora y yo me meta a saludarte".

"En la pandemia todos lo hacíamos y se metía un montón de gente famosa. El famoso ‘Me muero’ fue por una frase que me pegó un amigo que se fue a vivir en México. El problema es que en este ambiente si le contesto una historia a alguien ya piensan que somos amigos. ¿En qué momento la amistad es eso?”, concluyó firme la China Suárez.