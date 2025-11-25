El motivo que provocó un cruce feroz entre Cata y Chiara de Gran Hermano

Entre chicanas y reivindicaciones, el ida y vuelta dejó una certeza: la nueva temporada de Gran Hermano todavía no empezó, pero las figuras que lo rodean ya están calentando motores. Y si este es el clima previo, lo que se viene promete aún más tensión, competencia y televisión en estado puro.

¿Qué participate de Gran Hermano debutó en Cuestón de Peso?

Alfa, uno de los participantes más recordados de Gran Hermano, debutó en Cuestión de Peso y generó una fuerte controversia apenas ingresó al estudio. En su primera aparición, el mediático sorprendió con una frase que rápidamente abrió el debate entre los seguidores del ciclo. “Lo que veo complicado es tener to cumplir las pautas que me pongan en la clínica porque no estoy acostumbrado a cumplir pautas con nadie”, lanzó sin filtro, dejando en claro que su incorporación no pasaría inadvertida.

Su presencia en el programa llega en un momento particular de su vida personal: está decidido a bajar diez kilos para prepararse de cara a la temporada de verano, en la que será figura de un espectáculo en Mar del Plata. En ese marco, compartió su objetivo frente a cámara y señaló que el desafío va más allá de lo estético. “Me voy a poner fuerte, voy a mejorar todo lo que es el organismo, la alimentación, la respiración y dentro de un mes van a ver a un Alfa nuevo”, aseguró con entusiasmo, aunque sus propios dichos sobre las dificultades para seguir reglas generaron dudas entre los especialistas y el público.

En medio de la presentación, Alfa también sorprendió con una confesión inesperada que expuso un hábito que quiere modificar. “Soy adicto. Debo tomar, sin exagerar, unos quince cafés por día”, admitió frente a todos. Lejos de restarle importancia, agregó un comentario que dejó al estudio entre risas y desconcierto: “Activa sexualmente el café. Es un ‘viagrazo’ el café. Es cierto, el café es excitante”. Sus palabras, fieles a su estilo frontal, rápidamente se viralizaron.

Su participación en Cuestión de Peso promete generar momentos explosivos, no solo por su personalidad, sino también por el desafío que implica para él adaptarse a un programa basado en disciplina, control médico y seguimiento constante. Aun así, Alfa sostiene que está listo para el cambio. Y si cumple o no con las pautas que tanto teme, será algo que se verá con el correr de las semanas.