Florencia Regidor explotó contra las críticas tras su cirugía estética y lanzó un mensaje fulminante: "Si no..."
La ex Gran Hermano Florencia Regidor salió al cruce de las críticas tras someterse a una cirugía estética para aumentar su busto.
26 nov 2025, 15:03
La exparticipante de Gran Hermano, Florencia Regidor, volvió a ser noticia luego de someterse a una intervención para aumentar el tamaño de su pecho. Ante los comentarios negativos que recibió en redes sociales, decidió responder con firmeza y dejar clara su postura.
En Viernes Trece (El Trece), Flor no dudó en expresar su malestar: “Me hostigaron y es horrible porque no se lo merece nadie”. Y reafirmó que no permitirá que las críticas condicionen sus decisiones: “No me voy a quedar con lo malo. No es que a partir de mañana voy a ir a sacarme tetas o empezar una dieta. Eso no va a pasar”.
La modelo subrayó que la operación fue una elección personal y que no busca agradar a terceros: “No voy a cambiar para gustarles a los demás, yo me gusto y a mí me gusta cómo estoy. No le hice un mal a nadie, simplemente mi físico cambió y me hice una operación porque yo lo decidí. Yo tengo el poder de hacer lo que quiero con mi cuerpo. Si no les gusta, no me sigan”. Además, reconoció que el hostigamiento virtual la afectó emocionalmente y la llevó a reflexionar sobre la importancia de frenar el bullying digital: “Estoy dolida y cansada”.
Su descargo comenzó en X, donde contestó directamente a los usuarios que la cuestionaban y compartían imágenes de su pasado, cuando atravesaba un trastorno alimenticio. “No soporté”, escribió, evidenciando su cansancio frente a la presión.
Respecto a quienes comparaban su aspecto actual con fotos de su etapa más delgada, fue categórica: “Y comparando fotos de cuando tenía terrible TCA”. Y cuando alguien comentó que preferían su figura anterior, ella cerró el tema con claridad: “Ellos quieren que vuelva a estar así”.
¿Qué había dicho Florencia Regidor sobre su enfermedad?
El año pasado, luego de que fuera señalada por haber participado de una celebración junto a jugadores de Independiente en un yate, Flor Regidor reconoció públicamente que atraviesa temores vinculados a una posible recaída.
“Me angustia volver a caer en eso que tanto me costó salir”, admitió y compartió en un stream su preocupación por su trastorno alimenticio.
La influencer explicó que “estoy teniendo de nuevo una mala relación con la comida y me angustia porque me costó un montón trabajarlo y superarlo”, dejando en claro que el tema vuelve a afectarla.
“A veces me pongo mal con mi cuerpo o me comporto mucho, hace un montón no me pasaba”, indicó Flor y sumó: “Me está costando”.
En ese sentido aclaró: “No deje de comer ni nada, pero lo tengo muy presente en la cabeza y no quiero volver a pasar por eso”, y señaló que gran parte de esa presión surge de los comentarios que recibe en redes y de las imágenes en las que se ve más delgada.