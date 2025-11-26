Florencia Regidor explotó contra las críticas tras su cirugía estética y lanzó un mensaje fulminante: "Si no..."

Respecto a quienes comparaban su aspecto actual con fotos de su etapa más delgada, fue categórica: “Y comparando fotos de cuando tenía terrible TCA”. Y cuando alguien comentó que preferían su figura anterior, ella cerró el tema con claridad: “Ellos quieren que vuelva a estar así”.

¿Qué había dicho Florencia Regidor sobre su enfermedad?

El año pasado, luego de que fuera señalada por haber participado de una celebración junto a jugadores de Independiente en un yate, Flor Regidor reconoció públicamente que atraviesa temores vinculados a una posible recaída.

“Me angustia volver a caer en eso que tanto me costó salir”, admitió y compartió en un stream su preocupación por su trastorno alimenticio.

La influencer explicó que “estoy teniendo de nuevo una mala relación con la comida y me angustia porque me costó un montón trabajarlo y superarlo”, dejando en claro que el tema vuelve a afectarla.

“A veces me pongo mal con mi cuerpo o me comporto mucho, hace un montón no me pasaba”, indicó Flor y sumó: “Me está costando”.

En ese sentido aclaró: “No deje de comer ni nada, pero lo tengo muy presente en la cabeza y no quiero volver a pasar por eso”, y señaló que gran parte de esa presión surge de los comentarios que recibe en redes y de las imágenes en las que se ve más delgada.