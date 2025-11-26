El filoso análisis de Marina Calabró sobre el rating de Wanda Nara con MasterChef Celebrity: "Hay alerta"

Para profundizar en el panorama, reveló que consultó directamente a las autoridades del canal sobre posibles modificaciones o recortes. “Estuve preguntando para saber si se vienen cambios o recortes en MasterChef. Hablé con los decisores de Telefe. Me dijeron: ‘no, es un proyecto cerrado’. Me explican que hay muchos capítulos grabados y es poco lo que pueden maniobrar”, contó en vivo.

De todas formas, destacó un dato clave que, según ella, sostiene al ciclo más allá de las fluctuaciones del encendido. “¿Sabés qué le juega a favor a Wanda? Los números de facturación. El formato factura 4 millones de dólares por semana. El rating a la baja, pero la factura está al alza”, concluyó.

¿Qué participante se salvó de la eliminación en MasterChef Celebrity?

Este martes, en una nueva gala de última chance de MasterChef Celebrity (Telefe), los participantes trabajaron en duplas: primero debieron ponerse de acuerdo para ir al mercado y luego cocinar el mismo plato, aunque la evaluación fue individual y por separado.

En esta oportunidad, Ian Lucas y Valentina Cervantes se destacaron con la preparación de un goulash con spaetzle, una propuesta que recibió elogios por parte del jurado.

Al momento de la definición, Germán Martitegui llamó al frente a Ian, Eugenia Tobal y Alex Pelao. “Felicitaciones, son los tres mejores platos de la noche, los tres subieron un escalón hoy, pero uno solo sube al balcón”, anunció el chef.

“El cocinero o la cocinera que pasa directamente a la próxima semana y se salva de la gala de eliminación es Ian”, anunció Martitegui. Antes de subir al balcón, el participante expresó: “Quiero decir algo, en serio, no sé si se puede, pero a mí me gustaría que suba Valu, porque ella me ayudó y gracias a ella hice el plato. No sé si yo puedo ir a la gala de eliminación y que ella suba, pero de verdad lo digo”.

Sin embargo, Valentina, frente a cámara, sentenció: “Está loco Ian que me quiere dar el delantal, no lo voy a permitir de ninguna manera, porque esta noche él se merece subir al balcón”. En ese momento, la conductora Wanda Nara aclaró que la decisión la tiene el jurado y Martitegui concluyó: “El jurado ha hablado ya”.