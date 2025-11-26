A24.com

El filoso análisis de Marina Calabró sobre el rating de Wanda Nara con MasterChef Celebrity: "Hay alerta"

En Lape Club Social, Marina Calabró fue contundente al hablar del rating de Wanda Nara con MasterChef Celebrity.

26 nov 2025, 15:14
El filoso análisis de Marina Calabró sobre el rating de Wanda Nara con MasterChef Celebrity: "Hay alerta"

En una nueva emisión de Lape Club Social (América TV), Marina Calabró compartió un contundente análisis sobre el desempeño de Wanda Nara al frente de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. La periodista repasó los números del ciclo y describió un escenario que, según su lectura, genera preocupación en Telefe. “Hay señales de alerta en Telefe por el rating de MasterChef”, advirtió.

Al referirse al comportamiento de las mediciones, Calabró explicó cómo se presentan los datos en la pantalla chica, pero aclaró que se trata de una costumbre habitual en la industria. “Telefe desdobla los programas y nunca terminás de saber cuál es el rating real de un programa”, señaló, aunque remarcó que “es una práctica que hacen todos los canales”.

La periodista comparó el arranque del ciclo con su rendimiento actual y remarcó una curva descendente. Arrancó con 17,2 y, en las últimas emisiones, hizo 8,9 y 9,7. Viene en línea descendente y todavía faltan las peores noches. Las noches de calor, del verano. Diciembre se complica porque baja el encendido”, sostuvo. En cuanto al futuro inmediato del formato, fue categórica: “Llegarán hasta fin de año con el programa, pero no mucho más”.

Luego, Calabró puso en contexto los números de la competencia comparando esta edición de MasterChef con otros éxitos recientes del canal. “En la comparativa, Gran Hermano, La Voz Argentina y MasterChef, Gran Hermano tuvo un promedio alto, de 12,99; La Voz logró 12,17; y, hasta el momento, MasterChef llega a 12,29. El tema es que el certamen está a la baja, indicó.

Para profundizar en el panorama, reveló que consultó directamente a las autoridades del canal sobre posibles modificaciones o recortes. “Estuve preguntando para saber si se vienen cambios o recortes en MasterChef. Hablé con los decisores de Telefe. Me dijeron: ‘no, es un proyecto cerrado’. Me explican que hay muchos capítulos grabados y es poco lo que pueden maniobrar, contó en vivo.

De todas formas, destacó un dato clave que, según ella, sostiene al ciclo más allá de las fluctuaciones del encendido. “¿Sabés qué le juega a favor a Wanda? Los números de facturación. El formato factura 4 millones de dólares por semana. El rating a la baja, pero la factura está al alza”, concluyó.

¿Qué participante se salvó de la eliminación en MasterChef Celebrity?

Este martes, en una nueva gala de última chance de MasterChef Celebrity (Telefe), los participantes trabajaron en duplas: primero debieron ponerse de acuerdo para ir al mercado y luego cocinar el mismo plato, aunque la evaluación fue individual y por separado.

En esta oportunidad, Ian Lucas y Valentina Cervantes se destacaron con la preparación de un goulash con spaetzle, una propuesta que recibió elogios por parte del jurado.

Al momento de la definición, Germán Martitegui llamó al frente a Ian, Eugenia Tobal y Alex Pelao. “Felicitaciones, son los tres mejores platos de la noche, los tres subieron un escalón hoy, pero uno solo sube al balcón”, anunció el chef.

“El cocinero o la cocinera que pasa directamente a la próxima semana y se salva de la gala de eliminación es Ian”, anunció Martitegui. Antes de subir al balcón, el participante expresó: “Quiero decir algo, en serio, no sé si se puede, pero a mí me gustaría que suba Valu, porque ella me ayudó y gracias a ella hice el plato. No sé si yo puedo ir a la gala de eliminación y que ella suba, pero de verdad lo digo”.

Sin embargo, Valentina, frente a cámara, sentenció: “Está loco Ian que me quiere dar el delantal, no lo voy a permitir de ninguna manera, porque esta noche él se merece subir al balcón”. En ese momento, la conductora Wanda Nara aclaró que la decisión la tiene el jurado y Martitegui concluyó: “El jurado ha hablado ya”.

