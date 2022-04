La China Suárez habló tras jugar al fútbol en el estadio llamado Wanda: "Me sorprendió mucho..."

"Tuviste una semana intensa con el estreno del tema musical, El juego de amor. ¿Cómo fue ese debut como cantante?" le consultó el periodista, tras lo cual Suárez -rigurosamente escoltada por su agente de prensa- exclamó "Me sorprendió mucho la gente, los comentarios... así que estoy muy contenta y muy agradecida".

Lali Espósito y China Suárez La China Suárez se reunirá con Lali Espósito durante su estadía en Madrid, España.

En tanto, a la hora de hablar de las amistades que tiene en aquella tierras, la actriz confirmó que ya tiene previsto encontrarse con Lali Espósito, quien está instalada allí filmando la tercera temporada de la serie Sky Rojo. "Ya nos hablamos ayer, está con ensayos así que es a la primera que voy a ver", reveló la ex de Benjamín Vicuña. Y cuando Zaffora quiso saber cuál será el plan, la China disparó "No se puede decir, no te podemos invitar...". Al tiempo que ya hacia el final se limitó a responder sobre el estado de su corazón, que está "Bien, enterito... ¿el tuyo?" chicaneó al cronista...

Qué le pareció a Benjamín Vicuña el debut musical de la China Suárez

Apenas pasaron unos días desde el lanzamiento de El juego del amor, la canción con la que China Suárez se lanzó oficialmente al mundo de la música en la colaboración que hizo en la canción de Santi Celli, su ex Benjamín Vicuña habló a calzón quitado del tema siendo extremadamente sincero al respecto.

Abordado por Socios del espectáculo (El Trece) a la salida del estreno teatral de Closer, el actor chileno fue consultado precisamente sobre el debut musical de su ex mujer y madre sus dos hijos menores (Magnolia y Amancio), la China Suárez. “¿Vos escuchaste el tema de la China?” le consultaron sin vueltas, ya que el chileno nunca detuvo su marcha.

benjamin vicuña y china suárez.jpg Benjamín Vicuña es la última ex pareja oficial de la China Suárez.

Con una sonrisa pícara, y ya sabiendo de antemano que sería la pregunta obligada por estas horas, Benjamín Vicuña respondió “Sabes que no, no lo he escuchado todavía”. Al tiempo que agregó, políticamente correcto, “Sé por supuesto que es un lanzamiento y la mejor, pero no tuve la suerte de escucharlo”.

En tanto, mientras el actor aceleró su caminata, el cronista insistió con una nueva pregunta queriendo saber si él y la China siguen vinculados por los chicos. “Obvio, para toda la vida, por los chicos que es lo más importante” concluyó Benjamín Vicuña.