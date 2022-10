El tierno, y vintage, saludo de la China Suárez a Lali Espósito por su cumpleaños

La novia de Rusherking saludó a Lali por su cumpleaños número 31 con un video muy especial del comienzo de ambas en la pantalla chica. Compartiendo un jugo en el video se las ve muy niñas.

“Feliz nacimiento. Te deseo todo lo bueno del mundo. Siempre unidas”, escribió la China con varios corazones y el clip en el que se escucha los coros de un tema que también dice “amigas siempre unidas”.

Lali Espósito ubicó en vivo a un televidente español y reflexionó sobre el acoso

Además de ser una gran artista, Lali Espósito es una ferviente defensora de los derechos de las mujeres, y siempre se manifiesta a favor de las causas q defienden al género. Esta semana, la diva argentina volvió a participar del programa español El Hormiguero, y destrozó a un televidente que le pidió un consejo para conquistar a una vecina.

La cantante ya nada como pez en el agua en la tevé española, y forma parte del exitoso ciclo que encabeza Pablo Motos. Allí se desempeña como “life coach” y le da su punto de vista a los televidentes sobre determinadas cuestiones.

La diva no pudo ocultar su indignación ante la historia de un televidente llamado Raúl, quien buscaba conquistar a una mujer que lo denunció por acoso el año pasado, pero que él ganó un juicio. “Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche”, argumentó el hombre que pedía ayuda.

“Realmente pienso que está buenísimo, Raúl, que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos, en el programa más visto de España, el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje”, disparó.

Acto seguido, repasó el caso: “Él mismo cuenta que la invita a salir a su vecina, ella le dice que no. Llega al punto de denunciarlo, o sea, eso llega a la Justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio. No me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Y de pronto le insiste otra vez en salir”, cerró.