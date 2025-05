La millonaria inversión en dólares de Mauro Icardi de cara a su planes a futuro con la China Suárez

"Estoy viendo unas datas acá que me han pasado que ya sobre todo lo que hablamos ayer... Acá vamos a hablar de millones. De millones de dólares", anunció el entrevistado.

Fue allí que Silvia Fernández Barrio acotó inmediatamente: “Acá ya estás hablando de un departamento. A ver, si te fuiste al millón, entraste al departamento”. “Exacto. Ayer estuvieron en la zona de Sunny Isles, que es cerca de Bal Harbour, al norte donde ellos están”, confirmó entonces el periodista desde Miami.

"Estuvieron en una torre muy, muy conocida viendo diferentes unidades de departamentos [...] Todos los departamentos que estuvieron viendo en esta torre están entre 5 y 8 millones de dólares", detalló así Gassman.

Y cuando Ludueña quiso saber más detalles del asunto, el corresponsal detalló: “Por lo que sé, ayer estuvieron viendo varios departamentos en la misma torre. La zona es la misma ellos están estuvieron viviendo, en Sunny Isles, y estuvieron viendo también un edificio que todavía no está construido, que se está planeando construir a partir de julio de este año y estaría para el año que viene”.

Al tiempo que agregó: “Esos son los dos lugares. Ahora la pregunta es, ¿lo querrán para inversión, para hacer un poco de publicidad, o estarán pensando en venir a vivir a Miami? Porque viste que ahora está de moda vivir en Miami. Los jugadores de lujo se vienen a vivir a Miami”.

“Dependerá también de su carrera como futbolista. Evidentemente es una pareja consolidada que está pensando en un futuro no muy lejano, bueno, ya se está hablando de ampliar la familia, pero no me sorprendería a mí que tengan una casa, porque también esta gente habla de tanto dinero que capaz que quieren un departamento para vacacionar”, concluyó entonces Virginia Gallardo, una de las panelista del ciclo.

Wanda Nara expuso una vez más a Mauro Icardi y lo destrozó: "Ama que..."

En LAM (América TV), Wanda Nara habló con Pepe Ochoa y liquidó a su ex Mauro Icardi en medio de su conflicto mediático y judicial. "Ama mis móviles en LAM. Cuando yo hablo es cuando más se regocija", aseguró la rubia.

"Cuanto yo más reacciono más se regocija y le encanta. Ama, ama, ama que yo me enloquezca, ama mi móvil en LAM, ama que yo le conteste", comenzó diciendo la conductora de Bake Off Famosos.

"Él no contesta y está contenido, simplemente, porque ella (China Suárez) lo tiene amenazado. Si habla, lo deja y se va a la mierda, a él se le caga el plan", afirmó con total seguridad Wanda.

Y siguió: "A Mauro le encanta, nunca va a decir nada, ni siquiera me contradice. No sale a decir 'estás loca', 'esto es mentira'. Porque a él le encanta que yo hable. El tic tac de Johnny Depp".