La China Suárez y su emotivo posteo tras la muerte del padre de Benjamín Vicuña

“Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa" agregó en un conmovedor posteo desde su Instagram.

"Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el ‘Tata loco’. Para siempre”, cerró la China, con un corazoncito, y acompañó sus palabras con diferentes escenas de Juan Pablo con sus hijos más pequeños.

Benjamín Vicuña le dedicó un conmovedor posteo de despedida a su papá: "Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor… Veo que viene de familia", comenzó diciendo el actor en Instagram.

"Hoy puedes volver a bailar rock and roll. Hoy abrazás a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building", finalizó.

La fuerte foto que compartió Benjamín Vicuña junto a su padre

Agosto ha sido un mes muy complicado para Benjamín Vicuña. Con su padre internado con un cuadro clínico muy delicado, y recientemente separado, el ex de Pampita se divide entre la familia y sus obligaciones laborales, mientras intenta pasar de la mejor manera un mes más que difícil.

Desde su cuenta de Instagram, el actor de El método Grönholm, publicó una tierna foto junto a su papá, Juan Pablo Vicuña Parot, con una leyenda que afirma: “De la mano con más fuerza que nunca”.

A principios de agosto, desde LAM (América TV), habían detallado que el padre del ex de La China Suárez estaba pasando por una situación grave. "Estaba enfermo ya que estaba con respirador pero ahora empeoró. Ya está intubado. Estaba con una hemorragia intestinal muy fuerte y están tratando de controlarlo", había informado Yanina Latorre, detallando que su cuadro venía empeorando.

“Estoy en una situación familiar difícil, la verdad es un momento complicado en el que hoy estamos”, dijo Benja días atrás sobre la salud de su padre, en una entrevista con el ciclo que conduce Angel de Brito.

"No está bien, qué te puedo decir...", señaló el actor al ser consultado por el cronista y agregó, notablemente dolido, "es un momento muy difícil pero la familia está reunida, y vengo acá a trabajar que es lo que me enseñaron de chiquito".