La llamativa actitud de la China Suárez con Benjamín Vicuña, que atraviesa un mal momento

Según afirmó el panelista del programa que conduce Karina Mazzocco, la China jamás se comunicó con Benjamín para saber cómo está el abuelo de sus hijas, internado en estado muy grave en Chile. Se trata de un comportamiento que está en las antípodas del de Pampita, quien sí está en permanente contacto con el padre de cuatro de sus hijos, y a su entera disposición.

Embed

Acerca de la salud de su padre, Benjamín había asegurado en LAM: "No está bien, qué te puedo decir...", y agregó "es un momento muy difícil pero la familia está reunida, y vengo acá a trabajar que es lo que me enseñaron de chiquito".

"El papá está muy grave. Hoy, a las 7 de la mañana Benjamín salió corriendo, se tomó el primer vuelo y está allá, esperando", había manifestado Yanina Latorre semanas atrás, cuando se conoció la difícil situación que atraviesa el actor y su familia. "Esto es un día a día", concluyó Latorre

Benjamín Vicuña fue tajante al revelar si volvería a trabajar con la China Suárez

Se cumple un año de la separación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez. El actor hizo un comunicado que sorprendió a todos y desde entonces cada uno tomó su propio camino: él volvió a encontrar el amor en Eli Sulichin y la actriz en el trapero Rusherking.

Sin embargo, antes de eso habían compartido 5 años juntos y tienen dos hijos: Amancio y Magnolia. En ese tiempo también trabajaron en varias ficciones juntos como en la tira Argentina, tierra de amor y venganza, las películas Los padecientes e Hilo rojo y la serie Terapia alternativa.

La relación entre ellos ahora tiene altibajos, y a veces no reina tanto la paz como les gustaría. Hace un tiempo, la China escribió en su cuenta de Twitter un contundente mensaje dirigido a quienes cuestionan su rol como madre y le pegó un palito a Benjamín Vicuña. “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, escribió.

En ese momento, el actor chileno prefirió no hablar al respecto.

Ahora, Benjamín volvió a referirse al tema en un móvil con Intrusos. “¿Cómo está tu relación con la China Suárez”, le preguntó el cronista Rafael Juli. “Trato de no hablar, porque lo que uno diga se transforma en un título que muchas veces molesta o genera malos entendidos”, explicó Vicuña.

“Ya les comenté cuál es mi forma para no poder generar malos entendidos. Vinimos a trabajar. A laburar”, dijo y el notero insistió. “¿Laburarías con alguna de tus ex?”. Con una sonrisa el actor fue tajante. “Sí, trabajaría. Obvio, ¿por qué no?”.